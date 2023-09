Nacon mette fine alla deriva DualSense, ma bisognerà scavare a fondo per mettere le mani sul nuovo controller PS5

Ora puoi prenotare un terminale ricco di opzioni di personalizzazione e in stile professionale

24 settembre 2023, alle 15:01

Se c’è un problema che accomuna tutti i controlli attuali, è la deriva felice. Nintendo Switch è quella che ha sofferto di più problemi in questo senso, ma le console Sony e Microsoft non sono esenti da bug che non sembrano avere fine… per ora. Nacon ha introdotto il suo nuovo ordine che Promette di eliminare completamente il problema.

Rivoluzione 5 Pro È il nome dato al dispositivo che possiamo utilizzare sia su PS5, PS4 e PC, dotato di tecnologia magnetica ad effetto Hall. Nelle parole dell’azienda, questo “elimina la deflessione del joystick”, ma per farlo devi scavare a fondo nelle tue tasche. Il costo del dispositivo è 229,90 euro Sia che lo volessimo nel modello triplo nero o in bianco e nero, anche se su prenotazione avevamo la possibilità di ottenere due giochi gratuiti.

Progettata per i giocatori professionisti, la console contiene materiali di alta qualità ed è stata creata con l’obiettivo di garantire che la sua impronta di carbonio nell’ambiente sia inferiore al solito. D’altra parte, la tecnologia Trigger Blocker ci consente di regolare l’ampiezza dei suoi trigger Durata migliorata proprio come il joystick.

La personalizzazione è un altro dei punti di forza del Revolution 5 Pro: puoi salvare quattro profili, ha tre set di pesi, tre dimensioni e punte del joystick, oltre a un ingresso per microfono esterno e altre 60 opzioni a portata di mano. Qui sotto avete tutte le specifiche:

Rivoluzione 5 Pro impostare comunicazione Interruttore USB RF, cavo USB-C/USB-A rimovibile e connettività Bluetooth 5.2 con cuffie audio senza fili SÌ Con cavo SÌ Lunghezza del cavo (cm) 300 Programmazione SÌ Presa per le cuffie SÌ Borsa per il trasporto SÌ Posizione del joystick Asimmetrico aspetto Sì, fino a 4 Profili integrati 4 per piattaforma Pulsanti configurabili SÌ Trigger configurabili SÌ Joystick configurabile SÌ Tasto multifunzione Gestisci suoni, luci e mappatura dei pulsanti Personalizza il joystick SÌ Pannello direzionale 2 formati Racorsi SÌ Controllo del volume SÌ Indicatore LED operatore SÌ Peso regolabile SÌ Compatibilità PS5/PS4/Windows Durata della batteria Più di 10 ore

