Creano un nuovo strato che raffredda e riscalda la tua casa

Con l’aumento delle temperature estive, le case accendono i sistemi di climatizzazione, ma quando arrivano le temperature fredde è ora di accendere il riscaldamento.

Questo processo, cioè il processo di riscaldamento e raffreddamento delle case, consuma molta energia, oltre ad essere molto costoso, e soprattutto è un processo che ha poco impegno per l’ambiente, poiché utilizza combustibili fossili .

Fortunatamente, un team di ricercatori dell’Harbin Institute of Technology in Cina, Sono stati creati nuovo colore Cambia colore e può funzionare sia in inverno che in estate per gli edifici.

Ispirandosi al camaleonte Namaqua dell’Africa sud-occidentale, che è in grado di cambiare colore per regolare la temperatura corporea al variare delle condizioni meteorologiche, questo team di ricercatori ha creato un mantello che può funzionare in diverse condizioni.

Per realizzare questo rivestimento, hanno mescolato microcapsule di materiale termoplastico, nonché leganti e microparticelle specializzate, in una sospensione che può essere spruzzata o lucidata su una superficie metallica.

Lasciarono poi il metallo verniciato esposto alla luce del sole e, quando la temperatura salì a 20 gradi Celsius, cominciò a virare dal grigio scuro al grigio chiaro.

Poi, quando la temperatura raggiunse i 30 gradi Celsius, lo strato di colore chiaro cominciò a riflettere il 93% della radiazione solare.

Sono riusciti addirittura ad aumentare la temperatura del metallo fino a quasi 80 gradi Celsius, ma il materiale non ha mostrato segni di danneggiamento.

Hanno poi confrontato questo rivestimento con i tradizionali metodi di raffreddamento e con vernici e piastrelle specialistiche nei test all’aperto Edifici Dimensioni della cuccia per cani in miniatura durante le quattro stagioni.

Il rivestimento è rimasto più caldo in inverno grazie al raffreddamento radiativo passivo. D’estate era più fresco delle piastrelle bianche e della vernice.

Poi in primavera e autunno, il versante si adatta alle mutevoli condizioni e passa da caldo a fresco durante il giorno.