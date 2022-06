Telefoni cellulari | niente | Telefoni (1) | Questo è Phone 1, il primo cellulare “trasparente” dal nulla | Spagna | Messico | Stati Uniti | tecnologia

Dopo l’incertezza su come sarà il nuovo smartphone “trasparente” di Nothing, il brand guidato da Carl Pei, co-fondatore di OnePlus, ha condiviso la prima immagine del telefono (1). L’annuncio accompagnerà la data di lancio ufficiale del dispositivo.

Non si è saputo nulla dopo il lancio dei loro apparecchi acustici trasparenti (1). Dopo questo prodotto, lo smartphone dell’azienda avrebbe dovuto avere la stessa caratteristica nel suo design. Tuttavia, con le immagini svelate dall’azienda stessa, il telefono non sarà “trasparente” come l’orecchio (1).

Questa, ovviamente, non sarà una mancanza, poiché dipende dalle preferenze dell’utente.

Telefono (1) È che avrà due fotocamere superiori e accanto a loro ci sarà un flash LED. Inoltre, nell’angolo in basso a destra non può mancare il logo del brand.

Il nessuno telefono (1) Sarà presentato il 12 luglio, ma il 22 e 23 giugno sarà disponibile per la prevendita.