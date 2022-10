Con questa app puoi guardare tutti i canali TV sul tuo telefono Android in modo assolutamente gratuito

Ti mostriamo come puoi guardare tutti i canali DTT gratuitamente e legalmente sul tuo telefono Android grazie all’app TDT Channels.

Grandi canali televisivi pubblici come TVE, Antenna 3 o Telecinco Hanno le loro app mobili a cui puoi accedere La tua programmazione dal vivoma la maggior parte di essi è piena di pubblicità, inoltre è fastidioso doverlo fare Installa varie applicazioni per guardare la TV tramite il tuo smartphone.

Nel Google Play Store Puoi trovare una varietà di App per guardare la TV sul tuo telefono Androidma, senza dubbio, il più semplice e completo che abbiamo testato è Canali DTTche è un’applicazione di cui parleremo in seguito.

Con i canali TDT, puoi guardare tutti i canali DTT gratuitamente e senza pubblicità

I canali DTT sono App open source gratuita Non ci sono annunci e acquisti in-app creati dallo sviluppatore spagnolo Marc Vila che ti danno accesso a tutti Trasmissione di canali TV e radio via DTT.

Questa app non è disponibile sul Play Store, ma puoi Scaricalo in un file telefono Android Formatta APK e installalo in tutta tranquillitàPerché è completamente affidabile e privo di virus.

Per scaricare e installare l’app TDT Channels sul tuo smartphone Android Devi solo seguire questi semplici passaggi:

unendosi a Sito ufficiale TDT Dal browser del tuo smartphone

Fare clic sul pulsante con l’icona della testa di Android

Scorri verso il basso e nella sezione Scarica i canali TDTC Fare clic sul collegamento per il download per l’ultima versione disponibile

Fare clic sul collegamento per il download per l’ultima versione disponibile premi il bottone tempo di sosta Poi il pulsante aprire

Poi il pulsante Nella finestra di installazione, fare clic sull’opzione Installazioni

La prima volta che apri l’app TDT Channels, viene visualizzato un messaggio che ti informa che si tratta di un’app open source finanziata da donazioni e che ti dà la possibilità di collaborare al progetto facendo clic sul pulsante Voglio donare! Oppure rifiuta questa possibilità premendo l’opzione dopo, dopo.

Una volta inseriti i canali TDT, vedrai tutti i canali TV DTT Organizzato per categorie tematiche: generale, media, sport e bambini o per comunità indipendente.

Per iniziare a guardare un canale, toccalo e Seleziona il tipo di trasmissione che desideri riprodurre. Da questa schermata puoi anche accedere Guida alla programmazione completa I programmi che andranno in onda sul canale selezionato durante la giornata in corso.

Inoltre, i canali TDT consentono di creare file Filtra i canali in modo che l’app ti mostri solo ciò che ti interessa di piùqualcosa che puoi fare come segue:

Nella schermata principale dei canali TDT, fare clic sull’icona con l’icona del filtro che compare nella parte in alto a destra dell’applicazione

Per impostazione predefinita, appariranno tutte le categorie selezionate, quindi dovrai deselezionare tutte le categorie che non vuoi che appaiano.

Una volta fatto, basta fare clic sul pulsante accettare che appare in basso fino a quando le modifiche non vengono salvate

Ma non è tutto, perché con questa applicazione puoi anche Salva i canali come preferiti per un accesso più rapido.

Per salvare un canale come preferito Devi solo eseguire i seguenti passaggi:

Apri l’app TDT Channels sul tuo telefono Android

andare all’interno Canale televisivo o radiofonico Cosa vuoi salvare tra i preferiti

Cosa vuoi salvare tra i preferiti Fare clic sull’icona del cuore Che si trova in alto a sinistra nell’app

Una volta fatto, potrai accedere semplicemente a tutti i canali che hai salvato come preferiti Premi il pulsante a forma di cuore che appare nella parte superiore della schermata principale per i canali TDT.