Il presidente della Camera dei Rappresentanti italiana convoca una seduta congiunta del parlamento tra tre settimane per eleggere un nuovo presidente per i prossimi sette anni.

“Il 24 gennaio, alle 15, il presidente della Camera, Roberto Figo, ha convocato i delegati alla seduta per l’elezione del prossimo presidente della Repubblica italiana, e molto probabilmente ci sarà un voto. I partiti sono già preoccupati per la possibilità o le deviazioni causate dal virus, una delle domande più importanti essendo la candidatura di Mario Tracy, sarà il prossimo capo del governo?Uno degli ostacoli al disaccordo è la candidatura di Silvio Berlusconi per il sostegno del centrodestra, ma è stata aspramente criticata dai Democratici. Tbumanu non sarà un grosso problema per gli italiani perché non avrà abbastanza sostegno in parlamento. Ma allo stesso tempo, ciò che preoccupa le persone e l’intera Europa è la stabilità economica e politica dell’Italia, che avrebbe potuto essere minata se Troy non fosse stato primo ministro”, spiega a Roma la corrispondente di Euronews Georgia Orlandi.