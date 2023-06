Apertura in Italia e Messico

ciclomotore Scotta 1985 piace L’internazionalizzazione entra nell’acceleratore. L’azienda di moda vuole tagliare il nastro del suo primo negozio in franchising a Roma Rafforzare la sua presenza dall’altra parte dell’Atlantico con apertura Four Corners in un supermercato in Messico e con Ingresso nei negozi multimarca in Ecuador.

Questa categoria è già disponibile in molti negozi dallo scorso anno Portorico e, entro la fine del 2023, Aprirà il suo secondo stabilimento in ItaliaScotta ha spiegato in un’intervista alla ABC del 1985 con il CEO Carlos Serra. Dopo aver chiuso con il 2022 Fatturato 9,7 milioni di euroQuesta azienda è dedicata a Vestitino dell’uomo e della casa Le vendite annuali dovrebbero aumentare 13,5 milioni entro il 2023. Al momento, sono le aree con la maggior presenza Madrid, Andalusia e OrienteSpera di rafforzare il suo peso nel nord della Spagna nel prossimo round del calendario. Il suo piano di espansione è contemplato Questo raggiungerà 13 negozi entro il 2023 e il prossimo anno 18. In questo momento, la sua forza lavoro è composta da circa 100 dipendenti e uno di loro Dieci aziende Vendono esclusivamente abbigliamento Vespa, alternando negozi propri e in franchising. “Stiamo cercando di trovare franchisee che vogliano aprire più di un negozio e continuare a crescere con noi”, spiega Serra. Oltretutto, El Corte Inglés ha 19 punti E sempre di più nel suo ‘mercato’ 115 Società di distribuzione multimarca. Quasi il 60% delle sue vendite proviene da El Corte Inglés, anche se prevede che questa percentuale diminuirà il prossimo anno a favore delle vendite dei propri negozi. “Prima il multimarca rappresentava la metà del fatturato, ora è il 10%”, afferma l’amministratore delegato. IL linea maschile Prendi la torta nella scatola, dove Le piccole persone a casa rappresentano solo il 15% delle vendite, e i suoi abiti da star sono camicie e polo, “difficile dire di che colore sia”. La maggior parte della produzione avviene in Spagna e Portogallo, secondo il CEO, anche se riconosce che alcuni capi di abbigliamento specifici, come i capispalla, sono realizzati in Asia. READ Scandalo in Uganda: centinaia di persone ricevono falsi vaccini COVID-19 “Comincio a litigare con qualsiasi marchio sul mercato in termini di qualità”, scherza Serra, confermando allo stesso tempo che Indossa le stesse scarpe da tre mesi. “Provo di tutto, quando non ho tempo, perché mi serve velocemente, lo lavo più volte di seguito, ma dopo due mesi un capo si rompe e non mi arrossano il viso”, osserva. Non è sempre su ruote Il percorso commerciale di questa azienda non è sempre agevole. Le sue origini risalgono a una precedente azienda che l’attuale CEO ha fondato con due compagni di classe universitari. “Era di moda mettere a punto vecchie motociclette”. Uno dei suoi colleghi si è dedicato a dare una seconda possibilità ai tailleur e gli hanno proposto Costruisci un marchio di abbigliamento di qualità da distribuire su più marchi. Tuttavia, L’azienda è al di là dei suoi mezzi E, dopo aver accumulato diversi mancati pagamenti, non è riuscita a superare la crisi del 2008. Pochi anni dopo, dopo aver saldato i debiti, nel 2014 hanno aperto il loro primo negozio con un nuovo nome. Anche l’arrivo dell’epidemia fu un duro colpo. Oltre alla pena detentiva, il suo sito web è stato violato e ha dovuto lasciare i suoi uffici a Madrid alla scadenza del suo contratto. Ma nonostante gli ostacoli, Scotta è riuscita a ruggire 1985.

