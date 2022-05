Se hai letto tutte le nostre guide Maine CraftSei pronto per viaggiare tra i mondi Maine Craft. Come ho indicato in altre guide, ci sono anche Tre mondi. Poi ti dico cosa sono e tutto quello che vuoi sapere su di loro.

Il mondo esterno o il mondo reale

Il mondo dopo la morte anche Il mondo reale È il mondo in cui appari e la tua avventura si verifica la maggior parte del tempo. È qui che costruisci la tua casa e ottieni la maggior parte delle risorse di cui hai bisogno per sopravvivere e/o completare la tua storia.

In questo mondo lì Molti biomi Insieme a nemici S gli animali tutti i tipi. Ci sono anche piante, edifici, mari … Ci sono pochissimi materiali in Minecraft che non puoi ottenere in un modo o nell’altro in questo mondo. Puoi farlo anche tu ti indirizza senza problemi Bussola e conoscere l’ora attraverso l’orologio o la posizione del sole. Brevemente: mondo naturale.

Inferno o Inferi

Questo mondo o dimensione, secondo le teorie, si trova sotto il Minecraft Bedrock, anche se la sua struttura sembra suggerire che si tratti di un’altra dimensione. Di solito è chiamato Inferno Perché il suo aspetto è molto simile all’inferno a cui normalmente pensiamo o ad altri inferni come DOOM, per esempio.

Si trova intorno a Ambiente molto ostile Con creature che ti attaccano minimamente, fuoco inestinguibile, grandi laghi di lava e blocchi che non troverai altrove. Per entrare in questo mondo, devi creare un file Cancello Inferiore Insieme a ossidiana.

Se provi a salire all’inferno, alla fine raggiungerai a ottimo facile Fatto di rocce con un cielo rosso molto pericoloso. Qualcosa di simile al “Deserto della Realtà” in Matrix.

nemici di Minecraft

raffica, zombi suino, fiammata, cubo di magma, tempo scheletro, scheletro, cavaliere di pollame, enderman e beglin

blocchi inferiori

Pietra principale, lava, ciottoli, fungo marrone, fungo rosso, fuoco, generatore di fuoco, mattone inferiore, ringhiera inferiore, scale inferiori, verruca inferiore, Netherrack, Soul Sand, Glow Stone, Nether Ore Quartz, Magma block e Netherite.

fine

La dimensione finale è una casa Enderdragon, l’ultimo nemico di Minecraft. Arrivare a questa dimensione è un po’ più complicato che andare all’inferno. Devi attivare cancello finale.

Una volta arrivato lì, è un ambiente molto ostile con un grande vantaggio: completare Minecraft e molta esperienza. Non è possibile utilizzare la bussola È impossibile attivare la Porta dell’Inferno.

Questa dimensione consiste in un grande volume Un’isola centrale circondata da una più piccola. Al centro c’è un Enderdragon con un esercito di Enderman. L’unico scopo di questo mondo è sconfiggere il drago e finire il gioco.

