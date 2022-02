Costruisci il miglior PC da gioco con PcComponentes e ottieni una sessione personalizzata gratuita con i loro esperti

componenti del computer, un negozio di hardware e ferramenta specializzato, da oltre 16 anni aiuta gli utenti a dotarsi di computer adatti alle loro esigenze. sia attraverso il tuo componente webo con Opzioni preconfigurate Offre grazie agli specialisti, qualsiasi giocatore può godere di un nuovo PCCom che offre la massima potenza. Se vuoi rinnovare i tuoi dispositivi o stai pensando di aggiornarli con i componenti più recenti, alla prossima volta 27 febbraioviene visualizzato PCComponentes Settimana #PcCustomInsieme a Sconti In diverse categorie, consigli personalizzati e molto altro.

Massime prestazioni di gioco al miglior prezzo

Una delle caratteristiche distintive di PcComponentes rispetto ad altri negozi è avere tutto L’esperienza del tuo team di montaggio, che ci offre anche opzioni di equipaggiamento preconfigurate con il marchio PcCom. Durante questa settimana, tutti i PCCom provengono da Regala con una sessione personale Libero Per avviare il dispositivo, per aiutarti a configurare e ottimizzare per iniziare a goderti il ​​gioco dal primo momento.

Successivamente, ti presentiamo quattro opzioni che abbiamo ritenuto essere le più interessanti nell’ambito di PcCom, per le quali abbiamo preparato I giochi più esigenti In diversi livelli di forza e prezzo con sconti fino al 15%:

Grazie a una di queste configurazioni, sarai in grado di farlo Ottieni il massimo dagli ultimi videogiochi, inclusi gli indirizzi più esigenti che richiedono ulteriore potenza hardware. Quindi, i giochi sono stati recentemente rilasciati su PC come Dying Light 2: resta umano o best seller Dio della guerra PlayStation avrà un aspetto migliore che mai in questo set PCCom. Anche se non possiamo dimenticare altri titoli che richiedono più requisiti, come Simulatore di volo MicrosoftE il Forza Horizon 5E il monitoraggio o Red Dead Redemption 2; Potrai goderteli tutti al massimo livello su determinati computer PcCom.

Partecipano anche gli specialisti di PcComponentes Configurazioni a tre componenti Specificamente progettato per i giocatori con diversi livelli di domanda. Tutto questo tramite il configuratore PC dedicato sul loro sito web. Inoltre potrai salvare o stampare la tua composizione, creare un link per condividerla sui tuoi social network o discutere dubbi con il centro assistenza dell’azienda. Dai un’occhiata alle impostazioni MetàE il Media E il all’avanguardia Approfitta degli sconti della #PcCustom Week.

Hai anche a tua disposizione Centinaia di ingredienti Insieme a Sconti importantiDalle schede grafiche ai processori, passando per unità a stato solido, schede madri, RAM, alimentatori, torri e case, raffreddamento a liquido e altro ancora. Accessori Anche monitor, tastiere, mouse, cuffie, webcam e altoparlanti hanno i propri sconti.

PcComponentes contiene anche altri file Vantaggi Come resi gratuiti per un massimo di 30 giorni, garanzia di sostituzione 24 ore su 24, spedizione gratuita da 50 euro con consegne tra le 24 e le 48 ore e finanziamento 0%. Tutti i tuoi clienti possono divertirsi Miglior prezzo e miglior servizio Possibile, sia in fase di configurazione delle apparecchiature, sia nel servizio post vendita.