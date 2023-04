Crisi migratoria: più di 3.200 cubani sono tornati nel 2023 dai paesi dell’America Latina

Quest’anno le autorità latinoamericane hanno rimpatriato a Cuba 3.280 migranti irregolarii media statali hanno riferito questa domenica Nonna.

Il numero include 12 cubani sono stati rimpatriati dalle Bahamas il 21 aprileQuesto porta il numero di immigrati clandestini rimpatriati dalla sola nazione caraibica a 558, secondo il Ministero dell’Interno (MININT).

Costituito il 21 aprile La dodicesima operazione di questo tipo tra le Bahamas e Cubaeffettuato attraverso l’aeroporto internazionale Jose Marti, f N. 63 tra Cuba e altri paesi regione.

Secondo MININT, La maggior parte dei 12 cubani rimpatriati il ​​21 aprile sono di Matanzas Ha partecipato a uscite illegali dal paese.

Né la possibilità di perdere la vita in mare né l’alta possibilità di tornare a CubaAnche se riescono a raggiungere il suolo americano, scoraggia i cubani nei loro sforzi per uscire dalla crisi economica e sociale che l’isola sta attraversando.

La disperazione dell’emigrazione si traduce in offerte come quella del giovane che diceva di non avere beni o beni di valore. Disposto a donare un organo per lasciare Cuba Verso “ovunque” per “vivere come si deve davvero vivere”, come spiega attraverso un post sul gruppo Facebook Balseros de Cuba.

Non era la prima volta che Kobe proponeva di offrire qualcosa in cambio della partenza dal Paese. All’inizio di gennaio qualcuno è venuto a offrire una casa con piscina in modo che potessero elaborare la loro partenza per gli Stati Uniti con la condizionale umana.

Lo ha detto il 18 aprile a Madrid il capo dell’Havana Consulting Group, Emilio Morales Circa il 4% della popolazione cubana è immigrata negli Stati Uniti negli ultimi due anni.

Morales lo ha fatto durante un evento organizzato dalla Cuba Siglo 21 Research Foundation. Come ha spiegato, più di 450.000 cubani hanno lasciato l’isola in 24 mesi. Questa cifra include solo le persone che hanno viaggiato su varie rotte verso gli Stati Uniti. Di questo numero totale, circa 366.000 persone sono entrate illegalmente. Il resto, attraverso il ricongiungimento familiare e la libertà condizionale per motivi umanitari.

“Stiamo parlando del 4% della popolazione di Cuba, un indicatore che le Nazioni Unite classificano come uno stato fallito”, ha detto Morales. Inoltre, ha affermato che almeno 30.000 cubani sono bloccati in Messico in attesa di raggiungere la loro destinazione finale (USA). I numeri allarmanti indicano che se Cuba si trovasse sulla terraferma, l’esodo supererebbe già i cinque milioni di immigrati.

L’economista ha avvertito di questo oggi Cuba sta vivendo una crisi sistemica, più che economica. Ha evidenziato il collasso dei sistemi sanitario, finanziario, dei trasporti ed energetico, tra le altre aree.