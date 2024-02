Croazia, Francia e Italia hanno completato i quarti di finale della Coppa del Mondo

Oltre il successo Montenegro La Spagna affronterà la Romania nei quarti di finale Mondiali di DohaIL Ottavo maschile Questa domenica hanno lasciato le restanti tre qualificazioni per la fase finale. Croazia, Francia e Italia L'accesso al livello successivo è sigillato.





CroaziaL'attuale secondo classificato europeo non è un problema da battere 22-4 alla Cina, contro il quale hanno dominato 10-3 nel primo tempo, e contro il quale non hanno mollato nel secondo tempo. Marko Bijak ha guidato l'attacco croato con dieci parate su quattordici tiri per l'Imperial e Konstantin Kharkov con quattro gol, in cui hanno segnato tutti i giocatori tranne il portiere. La Croazia affronterà la Serbia nei quarti di finale.

successo Francia Di 8-11 contro Australia. Il 2-5 nel secondo tempo e il 6-6 all'intervallo sono stati cruciali per il passaggio della Francia ai quarti di finale della Coppa del Mondo. Alexandre Bouet ha brillato nell'attacco francese con quattro gol, mentre Blake Edwards ha avuto una giornata difficile in Australia con un solo gol su sei tiri. Sotto 7-8 alla fine del terzo quarto, Bouet e Thomas Vernoux hanno servito un rigore all'inizio dell'ultimo set, permettendo alla Francia di affrontare l'Ungheria nella fase finale.

Finalmente, Italia Ho dovuto lavorare duro per vincere 12-13 per gli Stati Uniti Alla fine del 16° turno. Francesco di Fulvio e Andrea Fontelli hanno segnato tre gol ciascuno per l'Italia in un incontro ravvicinato. Il gol su rigore di Edoardo Di Somma porta l'Italia sull'11-13 a poco più di tre minuti dalla fine del più piccolo vantaggio dell'Italia dalla fine del secondo quarto. L'Italia affronterà così la Grecia nei quarti di finale, mentre anche Spagna e Montenegro si contenderanno la parte più alta della classifica.