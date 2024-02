Quest'estate sarà in tournée in Germania, Italia, Spagna, Paesi Bassi, Austria, Svizzera, Inghilterra, Slovacchia, Belgio, Francia e Irlanda

Gli AC/DC confermano ufficialmente: quest'estate saranno in tournée in Germania, Italia, Spagna, Paesi Bassi, Austria, Svizzera, Inghilterra, Slovacchia, Belgio, Francia e Irlanda

Dopo il conto alla rovescia, CA CC Conferma ufficialmente:

“Siamo lieti di annunciare finalmente il tour europeo 'POWER UP'. Chris Chaney porterà la torcia del Cliff insieme ad Angus, Brian, Stevie e Matt. Il tour toccherà Germania, Italia, Spagna, Paesi Bassi, Austria, Svizzera, Inghilterra , Slovacchia, Belgio, Francia e Suoneremo in Irlanda quest'estate e non vediamo l'ora di vedervi tutti lì. I biglietti saranno in vendita dal 16 febbraio. Tutte le informazioni acdc.com«.

Il 29 maggio a Siviglia, allo Stadio La Cardoja

I biglietti saranno in vendita questo venerdì 16 febbraio dalle 10:00 LIVENATION.ES e Ticketmaster

17 maggio – Veldins Arena, Gelsenkirchen, Germania *

21 maggio – Veldins Arena, Gelsenkirchen, Germania *

25 maggio – Reggio Emilia, Italia, RCF Arena

29 maggio – Siviglia, Spagna, Stadio La Cardoja

05 giugno – Amsterdam, Paesi Bassi, Johan Cruyff Arena

09 giugno – Monaco di Baviera, Germania, Stadio Olimpico *

12 giugno – Monaco di Baviera, Germania, Stadio Olimpico *

16 giugno – Dresda, Germania, Messe *

23 giugno – Vienna, Austria, Stadio Ernst Happel

26 giugno – Vienna, Austria, Stadio Ernst Happel

29 giugno – Zurigo, Svizzera, Stadio Letzigrund

03 luglio – Londra, Inghilterra, Stadio di Wembley

07 luglio – Londra, Inghilterra, Stadio di Wembley

13 luglio – Hockenheim, Germania, Ring *

17 luglio – Stoccarda, Germania, Wassen *

21 luglio – Bratislava, Slovacchia, vecchio aeroporto

27 luglio – Norimberga, Germania, Zeppelinfeld *

31 luglio – Hannover, Germania, Messe *

9 agosto – Dussel, Belgio, Festivalpark Stenehey

13 agosto – Parigi, Francia, Ippodromo Paris Longchamp

17 agosto – Dublino, Irlanda, Croke Park **

Chris Chaney È il bassista dei Jane's Addiction e continua a fare tournée e registrare Alanis Morissette. È stato anche in band come Taylor Hawkins e The Coattail Riders o Camp Freddy e ha suonato con artisti e musicisti. Joe Cocker, Shakira, Barra, Avril Lavigne, Sara Bareilles, Gavin DeGraw, SerSHINEDOWN o Celine Dion.

