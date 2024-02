Quanto costa la cittadinanza?

Lui Ambasciata Italiana In Provincia di Mendoza eseguita Ultimo aggiornamento delle tariffe Per le diverse procedure consolari. Il 15 gennaio aveva già rivisto le tariffe, ma dal 15 febbraio le aumenterà nuovamente.

Questi nuovi valori valgono per tutti i servizi effettuati in questo periodo Dal 15 febbraio al 31 marzo 2024 .

Per quanto riguarda chi governa Cittadinanza italiana , pagherai 201.020 pesos. Quando lui Elaborazione del passaporto L'importo è di $ 77.730.

notizia Tasse consolari per questo periodo È stato imposto quanto segue:

Ambasciata d'Italia: Appuntamenti per passaporti

Per richiedere un appuntamento Passaporto italiano, il calendario Prenot@Mi sblocca automaticamente il conteggio dei turni preimpostati a mezzanotte di tutti i giorni in Italia. Ciò significa che inizia alle 20:00 in Argentina.

Come fissare un appuntamento presso l'Ambasciata d'Italia a Mendoza

Accedi al sito https://prenotami.esteri.it/

Deve essere pre-registrato con tutti i dati personali.

Richiedi un appuntamento per la relativa procedura.

Dov'è l'Ambasciata Italiana a Mendoza?

Lui Ambasciata d'Italia a Mendoza Si trova in via Necochea 712, all'angolo del Perù, nella città di Mendoza.