Serenata romantica di Chris Martin per Dakota Johnson durante il concerto dei Coldplay in Italia – Rock&Pop

Chris Martin Dopo aver dedicato la serenata alla sua amata, ha commosso tutti Dakota Johnson Durante un concerto Bel gioco a Napoli, Italia.

La coppia porta Circa 6 anni insieme Dalla metà del 2017, dopo essersi conosciuti tramite amici comuni. Tuttavia, la loro relazione non è stata confermata fino al 2018.

Interprete di “risolvi te stesso” Ha girato lo stadio con la sua chitarra per arrivare dove la sua ragazza stava guardando lo spettacolo. Anche se non puoi sentire quale canzone Chris Martin ha dedicato a Dakota Johnson nella sua serenata, puoi vedere Johnson. Soffia sorrisi e baci A Martino.

Non è la prima volta che Chris Martin dedica una canzone alla sua ragazza nel bel mezzo di un concerto. Già nel 2021 l’artista si stava preparando a cantare la sua canzone “Il mio universo”, Mentre prendeva di mira Johnson, disse: “Riguarda il mio universo, e lei è qui.”

L’impegno dei Coldplay per l’ambiente

Per rapporto, Chris Martin Riferito sugli sforzi della band per ridurre il loro impatto sul clima La musica del tour della Spears. Come ha espresso il compositore inglese, Hanno ridotto le emissioni di carbonio del 47% rispetto al tour precedente.

“Quando abbiamo annunciato La musica del tour della Spears, Riteniamo che ciò sarà il più vantaggioso possibile per l’ambiente e ridurrà le nostre emissioni di carbonio del 50%“, ha spiegato Chris Martin nella sua dichiarazione. Sono vicini ma una cifra per questo È un po’ meno.

Pertanto, ha sottolineato che questi sono numeri molto positivi e un buon inizio, ma devono ancora lavorare per raggiungere il loro obiettivo principale. “Abbiamo iniziato a gestire l’intero spettacolo con un impianto elettrico che ci ha permesso di utilizzare il 100% di energia rinnovabile”.Il leader dei Coldplay dice del lavoro attuale.