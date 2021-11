CTS: Qual è il modo migliore per utilizzare questi soldi extra?

immagine del file. Un lavoratore in un ufficio di cambio detiene i legami delle pantofole peruviane a Lima, Perù, 15 dicembre 2017. REUTERS/Mariana Pazo

Questo lunedì 15 scade il termine per il deposito della rata semestrale di CTS, ritirabile al 100%, fino al 31/12/21. Se decidi di prelevare questo denaro, è necessario scegliere l’alternativa salvare NS investimento Più conveniente, a seconda del livello di rischio che sei disposto a correre. Jorge Carrillo Acosta, professore alla Pacifico Business School, offre alcune alternative.

1. Risparmi in un istituto finanziario

Sono 41 gli enti finanziari “tradizionali”, tra cui banche (15), società finanziarie (8), casse di risparmio e credito comunali (12) e casse di risparmio e credito rurali (5), che hanno “Assicurazione” denominata Fondo di assicurazione sui depositi, che copre risparmi fino a $ 112.853 (settembre – novembre 2021)Compresi gli interessi maturati.

Se si sceglie questa alternativa (meno rischiosa), sarà meglio tenere i soldi in un conto CTS, almeno fino alla fine dell’anno, perché paga tassi di interesse migliori rispetto ai depositi vincolati e ai conti di risparmio.

2. Depositi a termine nelle cooperative

Sono più di 400 le cooperative di risparmio e credito (COOPAC) iscritte a SBS, che offrono tassi di interesse più elevati rispetto a banche, società finanziarie o banche di risparmio.

Tuttavia, va tenuto presente che queste istituzioni non dispongono di un fondo di assicurazione sui depositi di £ 112.853, ma piuttosto Hanno un fondo “co-op” che copre un massimo di 10.000 sterline sudanesi Per le grandi cooperative e £ 5.000 per le piccole, lo stesso sarà in vigore solo nel 2022.

3. Investire in borsa

tu hai tanti Alternative all’interno del mercato azionario, come fondi comuni di investimento, contributi volontari all’AFP senza fini previdenziali o investimenti diretti in borsa.

Tuttavia, va tenuto presente che queste opzioni sono a redditività variabile, il che significa che puoi guadagnare molti soldi, ma anche perdere parte del tuo capitale. Tieni inoltre presente che nella fase attuale i mercati finanziari sono molto instabili.

4. Investire nel settore immobiliare

Con i soldi di CTS puoi attraverso un mutuo ipotecario.

Il vantaggio di questa alternativa è che si tratta di un asset a lungo termine, oltre a risparmiare sul costo dell’affitto delle abitazioni e beneficiare dei tassi di interesse su questi prestiti, che sono ancora inferiori ai livelli pre-Covid.

5. Altre alternative

Altre opzioni interessanti possono essere l’investimento in un’assicurazione di rendimento, un fondo privato, una società fintech, una società di factoring e persino la propria attività.

Tuttavia, in tutti questi casi, I rischi assunti devono essere presi in considerazioneLe conoscenze richieste e il tempo investito.

Attenzione alle truffe

Infine, dovresti stare attento a “investire” in molte delle proposte “business” che vengono presentate online, poiché a volte si tratta di una truffa o di una piramide finanziaria. In questi casi, È sempre una buona idea verificare con SBS se la società è autorizzata a raccogliere denaro dal pubblico.

Cos’è il CTS?

Durante la prima e la seconda settimana di novembre, fino a lunedì 15 al massimo, circa 4 milioni di persone riceveranno i pagamenti CTS, Che dovrebbe depositare più che in altre occasioni, dal momento che sarà possibile prelevare l’intero importo di questa funzionalità fino al 31 dicembre.

È un bonus dato a un lavoratore per fungere da supporto finanziario quando una persona smette di lavorare per l’azienda. Per questo alcuni la chiamano “assicurazione per il lavoro autonomo”.

Hanno diritto al CTS i dipendenti formali del settore privato la cui giornata lavorativa è di almeno 4 ore al giorno. Anche i dipendenti REMYPE possono accedere al 50% del beneficio. In questo contesto sono esclusi i lavoratori del settore pubblico, i lavoratori informali, coloro che rilasciano le ricevute delle tasse e coloro che “stipendiano” meno di 4 ore al giorno.

Molti credono che CTS equivalga a uno stipendio all’anno. L’importo è però leggermente superiore, in quanto, oltre allo stipendio, viene considerato un sesto dell’ultimo bonus ricevuto, il cui importo annuo percepito è di circa 1,17 stipendi.

Ad esempio, se un lavoratore guadagna uno stipendio fisso di $ 3.000 al mese, il suo CTS annuale sarà di $ 3.000, per il quale riceverà un pagamento semestrale di $ 1.750 a maggio e $ 1.750 a novembre.

In linea di principio, Il motivo dell’esistenza del CTS è quello di fornire un sostegno finanziario in caso di licenziamento dal lavoro, quindi dovrebbe essere utilizzato solo in caso di dimissioni, licenziamento o pensionamento.

Tuttavia, in alcuni anni è consentito ritirare l’eccedenza di 4 stipendi totali. Tuttavia, ai sensi della Legge 31171, è consentito prelevare il 100% dell’importo del CTS dal 05/05/21 al 31/12/21.

Dove viene depositato il mio CTS? Il CTS viene depositato dall’azienda in un apposito conto di risparmio denominato “Conto CTS”, scelto da ciascun lavoratore, nel quale esistono una serie di alternative tra banche, società finanziarie, casse di risparmio comunali, casse rurali e cooperative.

considerare

Dove devo mettere il CTS? La scelta dell’istituto finanziario più adatto dipende da 3 fattori da considerare:

1. Autenticazione dell’entità

Più forte è la fondazione, più sicuro è il nostro denaro. Tuttavia, per tutte le banche, società finanziarie, casse di risparmio comunali e casse di risparmio rurali, esiste un'”assicurazione” chiamata Fondo di assicurazione dei depositi, che è responsabile dei nostri risparmi fino a 112.853 GBP per il periodo da settembre 2021 a novembre 2021 (il l’importo cambia ogni 3 mesi). In questo senso, vale la pena notare che le cooperative non hanno tale garanzia, e quindi comportano rischi maggiori.

2. Tasso di interesse (TREA)

Dobbiamo scegliere l’entità che ci paga l’interesse più alto, che è misurato dal tasso di rendimento annuo effettivo – TREA. Le casse di risparmio rurali, ad esempio, tendono a pagare tassi più elevati rispetto alle banche, quindi sarebbero un’opzione più redditizia. Quindi ora possiamo ottenere un TREA fino al 7,5%.

3. Ulteriori vantaggi di prezzo

Molte banche, ad esempio, offrono vantaggi aggiuntivi se abbiamo un conto stipendio e un conto CTS con loro, come sconti maggiori, più promozioni e tassi migliori per depositi o prestiti, tra gli altri. Dobbiamo considerare questi vantaggi come parte dell’analisi.

Continuare a leggere: