Cultura vietnamita promossa attraverso la cooperazione educativa in Italia | Internazionale

Roma (VNA) – Il), Nel sud Italia, secondo fonti ufficiali, ha avviato un corso di formazione professionale per studenti vietnamiti in design, moda, ospitalità e cibo.

Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato rappresentanti del Comune di Napoli, dell’amministrazione IAN e dell’Ambasciatore Onorario del Vietnam presso la città, Silvio Vecchion.

Intervenendo all’incontro, Vecchione ha rilevato l’importanza dell’istruzione e della formazione professionale e l’ha individuata come una leva fondamentale per lo sviluppo professionale delle nuove generazioni, compresi gli studenti vietnamiti.

In questo senso, ha riaffermato che in futuro la cooperazione con l’IAN continuerà ad essere incoraggiata e si concentrerà sullo scambio culturale e sulle attività educative ed eventi volti a valorizzare la cultura, il patrimonio e la storia vietnamiti. Italia.

IAN, azienda specializzata in economia, tecnologia e arti, nasce nel 2008 come prima scuola di formazione a Napoli per studenti stranieri. L’accademia si concentra sulla formazione professionale in design, moda, turismo, gestione alberghiera e cibo./.