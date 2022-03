Valencia, Italia e Fallas

Gli insegnanti e gli studenti del Centro Giacomo Leobardi sono lieti di vedere e studiare lo Speciale Fallas 2022, con Faleras Mayers de Valencia, una delle località più iconiche di Roma, che si unisce ai nostri cari per portarci nel nostro Paese. Come nostri rappresentanti dei festival valenciani, siamo stati il ​​centro della lingua e della cultura italiana, offriamo lezioni di italiano a Valencia da oltre quarant’anni e abbiamo imparato a conoscere la nostra cultura.

Guardare questo Speciale Fallas è un segno di solidarietà tra me e la mia collega Valentina Muretto, la dirigente di studio e persino la maestra al centro, e il ritorno alla normalità dopo la peste di questi due anni difficili. E questa settimana fa esattamente due anni che Valencia e la Spagna sono paralizzate con il resto del mondo.

Siamo italiani come Valencia, non è un segreto. Molti dei visitatori di Fallas sono italiani, ma anche durante l’anno, infatti, il numero di italiani a Valencia continua a crescere, arrivando a sfiorare i 16.000 oggi. Gli italiani, infatti, sono una delle lingue in cui devono lavorare. Nel campo del turismo a Valencia

Italiani e valenciani sono molto simili. Fallas è unico, ma ci è piaciuto anche leggere l’articolo di Levante-EMV dedicato alle auto metaforiche sfilate al carnevale nella città italiana di Vieira. Sono specialità regionali che ci forniscono tutte le informazioni di cui abbiamo bisogno per gustare carri o carri oggetto di satira e critica. Anche i valenciani amano l’Italia. La maggior parte degli studenti va in Erasmus e studia per motivi di lavoro.

Grazie ancora a Levante EMV per l’impegno nell’Unione Mediterranea tra Valencia, l’Italia e le Fallas.

Articolo di Pierluigi Mammi, Dirigente scolastico e Direttore del Centro di Lingua e Cultura Italiana Giacomo Leobardi, e Valentina Mureddu, Docente e Dirigente Scolastico.