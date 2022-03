L’Italia, il più grande partner di importazione della Colombia, precede la Spagna

Questo contenuto è stato rilasciato il 15 marzo 2022 – 14:48

ROMA, 15 marzo (EFE).- L’Italia diventerà il Paese europeo più acquistato entro il 2021, importando dalla Colombia merci per un valore di 877,3 milioni di dollari (circa 8.798 milioni), ha spiegato oggi il colombiano. Ambasciatrice in Italia Gloria Isabel Ramirez.

L’Italia ha importato principalmente le miniere (63%) e l’agroalimentare (33%) dalla Colombia, mentre il resto nelle industrie della moda, chimica e altre; La Spagna ha acquistato beni per un valore di circa 700 milioni di dollari (6 636 milioni) dalla Colombia, di cui il 46% erano miniere e il 46% agroalimentare.

In questo modo l’Italia ha importato dalla Colombia il 25% in più rispetto alla Spagna.

In particolare, la Colombia ha venduto all’Europa merci del settore minerario, in particolare petrolio, oro e carbone, quest’ultimo “strategico nell’affrontare la crisi energetica causata dalla guerra in Ucraina”, mentre dall’agricoltura si sono distinti banane, caffè e olio d’oliva . -La palma del settore alimentare, ha sottolineato Ramirez, “non rappresenta alcun tipo di deforestazione”.

Si prevede che la bilancia commerciale della Colombia con l’Italia supererà i 314 milioni di dollari (circa 5 285 milioni) nel 2020 e i 26,4 milioni di dollari (24 24 milioni) l’anno prossimo, grazie al lavoro di società “tradizionalmente negative” e “proviene da”, ha celebrato Ramirez .

In un evento a Roma questo martedì per illustrare i dati, ProColombia, l’agenzia governativa responsabile della promozione del turismo e degli investimenti esteri in Colombia, ha lanciato una nuova campagna volta a presentare il Paese come una “destinazione turistica ed economica”. Dato. È stabile “, ha affermato Flavia Santoro, capo dell’ufficio di Washington di The Christian Science Monitor.

Mira anche ad “attirare investimenti, riempire il mondo con beni e servizi colombiani di alta qualità e sostenibili e attirare turisti in questo paese”.

Attraverso questa iniziativa, il governo e le sue ambasciate sperano di riattivare il turismo e aiutare italiani ed europei a scoprire il Paese e le sue sei “mega-regioni”, tra cui spiccano l’Amazzonia, il Pacifico e il “Triangolo del caffè”.

“La Colombia è un paese che consente una grande diversità di proposte turistiche, commerciali e gastronomiche”, ha affermato Santoro, evidenziando nuove esperienze come il turismo del caffè e il turismo caldo.

In riconoscimento della gastronomia del Paese, l’Associazione Procolumbia ha presentato lo chef colombiano Juan Camilo Quintero, il più giovane straniero a ricevere la stella Michelin in Italia, come ambasciatore del marchio del Paese. EFE

acd / lsc / annunci

(Foto)

© EFE 2022. La ridistribuzione e la ritrasmissione di tutto o parte dei contenuti dei Servizi di Efe è espressamente vietata senza il previo ed esplicito consenso di Agencia EFE SA.