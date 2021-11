Gli utenti di Xbox Game Pass si divertono con molti giochi in quanto accolgono una serie di fantastici giochi a cui è possibile accedere durante i mesi. In molte occasioni, gli utenti di Game Pass hanno sperimentato grandi sorprese che sono state aggiunte al servizio di abbonamento a tempo limitato di Redmond, come Grand Theft Auto V o Red Dead Redemption II. Nonostante ciò, poche ore fa si vociferava che questo potesse accadere llegada di Cyberpunk 2077 e Xbox Game Pass, ma pochi minuti fa era così Negato dalla stessa CD Projekt RED.

Come molti di voi sanno, Cyberpunk 2077 ha subito uno sviluppo e un rilascio infernali, facendo sì che molti giocatori spendano i loro soldi in un gameplay incompiuto e pieno di bug, oltre a Prestazioni eccezionali su Xbox One e PlayStation 4 Nei primi mesi di rilascio. Sebbene, nel tempo, l’azienda polacca stia aggiustando il gioco, sarebbe stato un buon segno che Cyberpunk 2077 sarebbe arrivato su Xbox Game Pass, una mossa che pensavamo potesse essere una realtà anche poche ore fa. Il Offerta di lancio di Xbox Cloud Gaming Per le console, la V appare alla periferia di Night City.

Cyberpunk 2077 Accesso negato Xbox Game Pass di CD Projekt RED

È stato un portavoce di CD Projekt RED a negare tramite VGC Cyberpunk 2077 arriva su Xbox Game Pass e si legge: «Nessun piano di Game Pass per Cyberpunk 2077«. Ovviamente questo non significa che un giorno l’azienda polacca comunicherà con Microsoft o viceversa, tanto che Cyberpunk 2077 sarà disponibile sul servizio in abbonamento a Redmond per un tempo limitato, come già avvenuto con The Witcher 3.

Vi ricordiamo infine che CD Projekt RED ha posticipato al 2022 l’uscita della prossima generazione di Cyberpunk 2077 e The Witcher 3. Quindi chissà se dopo la patch del prossimo anno potremo vedere qualche Cyberpunk 2077 in Game Pass o addirittura il ritorno di The Witcher 3. Qualunque cosa sia Il fatto è che ti terremo aggiornato su ogni possibile notizia al riguardo.