Dacia Marinei Italia parteciperà alla FIL con l’autore

Guadalajara Jalisco.

Uno dei paesi che faranno parte della prossima partecipazione Unione EuropeaOspite d’Onore alla Fiera Internazionale del Libro di Guadalajara Sarebbe l’Italia.

L’Istituto Italiano di Cultura (IIC) ha annunciato il programma di attività e proposte per la 37esima edizione del festival del libro in cui sarà presente l’autore. Dacia marinei.

In sostanza, il modello letterario Italia In FIL Quest’anno Nel tuo padiglione sarai, Parteciperanno sette editori provenienti da questo Paese, che si distingue per la forte richiesta di prodotti italiani. Italia In Messico Luigi de Chiara.

Questo padiglione sarà nell’area internazionale FILInoltre, dipende dallo scrittore Dacia marinei Avviare le attività di un progetto sviluppato sotto il motto “Costruire un’unione di culture”.

E questo è giurare “Sala di Letteratura Carlos Fuentes” Di FILMariani, uno dei migliori scrittori ItaliaSarà insieme alla scrittrice messicana Guadalupe Nettle.

Offerta letteraria in mostra all’Expo di Guadalajara, Italia Come per altre forme d’arte, Ebbene, al Museo Cabanas avranno una mostra intitolata “Mosaic: The Italics of Timeless Art”.

È una mostra straordinaria, Utilizza contenuti multimediali e si basa su siti archeologici della penisola italiana.

Le location di questa mostra archeologica sono Roma, Aquileia, Pompei, Ravenna, Palermo, Monreale, la città sommersa di Paia e Piazza Armerina, un viaggio dall’Antica Roma al Medioevo.

E cinema e musica saranno le altre branche culturali del “Festival Adriatico-Blaganica” di Guadalajara.

Ricordati che FIL Guadalajara dal 25 novembre al 3 dicembre. Piano d’azione Potete trovare qui.