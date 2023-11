Ferrero guida la classifica con 39,2 miliardi di dollari

Nel vertiginoso mondo della ricchezza italiana, chi sarà il più ricco nel 2023? La risposta è ForbesLa prestigiosa rivista americana è specializzata nella valutazione delle fortune di imprenditori e leader.

In un contesto segnato dal lusso stravagante e da un’elevata presenza sui social network, la classifica dei ricchi in Italia si aggiorna, e in cima c’è un nome: Giovanni. Ferrero.

Giovanni Ferrero: il leader indiscusso con 39,2 miliardi di dollari

Figlio di Michele Ferrero E dopo la tragica perdita del fratello Pietro, Giovanni è in cima alla lista con un patrimonio netto di 39,2 miliardi di dollari.

L’azienda di famiglia, conosciuta in tutto il mondo per i suoi prodotti al cioccolato, si è consolidata in un colosso globale con un fatturato di 12,3 miliardi di euro nel 2020.

Giorgio Armani e Sergio Stevenato: a caccia del successo

Al secondo posto troviamo l’iconico Giorgio ArmaniUna figura indiscussa nel settore della moda internazionale con un patrimonio netto di 11,7 miliardi di dollari.

Dietro, al terzo posto, c’è Sergio StevenatoPresidente onorario del Consiglio di amministrazione di Stevenato Group, leader nel settore farmaceutico e produttore leader mondiale di cartucce di insulina per il trattamento del diabete, con un patrimonio netto di 7,7 miliardi di dollari.

Aumentare la ricchezza nel mezzo delle sfide globali

Nonostante le sfide globali, tra cui la crisi aggravata dalla pandemia e il conflitto in Ucraina, la ricchezza personale dei più ricchi d’Italia vede un aumento complessivo nel 2023 rispetto alle stime del 2022.

Classifica delle 10 persone più ricche d’Italia nel 2023

Giovanni Ferrero – 39,2 miliardi di dollari

2. Giorgio Armani – 11,7 miliardi di dollari

3. Sergio Stevenato – 7,7 miliardi di dollari

4. Massimiliana Landini Aliotti – 7,1 miliardi di dollari

5. Piero Ferrari – 6,5 miliardi di dollari

6. Patrizio Bertelli – 5,2 miliardi di dollari

7. Museo Prada – 5,2 miliardi di dollari

8. Luca Caravoglia – 4,7 miliardi di dollari

9. Giuseppe Crippa – 4 miliardi di dollari

10. Alessandra Caravoglia e Francesco Gaetano Caltagirone – 3,9 miliardi di dollari

Fonte: Forbes, aprile 2023

In breve, la scena finanziaria italiana è caratterizzata dalla persistenza di nomi importanti nell’élite della ricchezza, dove il cioccolato, la moda e l’industria farmaceutica portano alla prosperità.