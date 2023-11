Jannik Sinner dà vita all’Italia

Eliminatore anticipato delle finali Coppa Davis Ha regalato allo spettatore uno dei migliori giochi Eravamo in partita con il permesso di quanto accaduto ieri tra Leheka e De Minare, non solo per quanto visto sulla pista Martin Carpena, ma anche per la grande atmosfera sugli spalti. Finalmente, Botic van de Zandschulp51esimo nel ranking ATP, Ha battuto Matteo Arnoldi44esimo, 6-7 (6), 6-3 e 7-6 (7) La partita è durata quasi tre ore. L’Olanda è la favorita nel doppio con due professionisti, Wesley Koolhof e Jean-Julien Roger.

I Paesi Bassi lo sapevano Gran parte della loro fiducia è passata grazie alla frode di van de Santsulph dovuta all’ottima forma di Janik Sinner. Ottenere il primo punto nel pareggio è quindi fondamentale per affrontare la seconda partita con meno pressione e raggiungere il raddoppio. Il piano del capitano olandese Paul Haarhuis è andato bene, anche se con più sofferenze del previstoDal momento che il suo studente deve salvare tre punti partita.

Matteo Arnoldi è deluso, una delle scoperte della stagione 2023, ha avuto il controllo completo della partita durante il primo set, dove ha giocato un brillante tie break vincendo. A prevalere è però l’esperienza di un giocatore come Botik van de Sandsulp, da molti anni nel circuito ATP. L’italiano non ha saputo come chiudere la gara nel tie break del terzo game, e sul primo punto del match per gli olandesi, ha giocato una palla che non ha potuto regalare ai rivali la vittoria sul piatto.

Con questo fallimento iniziale, L’Italia è stata costretta a vincere le due partite successive Se vogliono andare in semifinale. Jannik Pavi4°, Ha adempiuto al suo ruolo E ha continuato a mostrare il suo meglio nel finale di stagione Dopo che Talon ha sconfitto i CreekspurIl 23, 7-6 (3) e per 6-1 La partita è durata un’ora e 15 minuti. L’italiano ha faticato a strappare il servizio al suo avversario nel primo set. Poiché nessuno poteva togliere il servizio al proprio concorrente, Il primo turno è andato al tie break, dove l’olandese è stato diluito. Ha perso nettamente il primo set e da lì è uscito dal match per sprofondare nel secondo game Davanti alla spinta di una necessità peccatrice che ha dato aria all’Italia.

