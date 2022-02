Dalla noia alla festa ungherese con Mando e Luke Skywalker

Il libro “The Boba Fett” dovrebbe essere rinominato “The Mandalorian” 2.5. A partire appena sotto, l’ultima serie Disney Plus ambientata nell’universo di “Star Wars” prende una svolta di 180 gradi nel mezzo del gioco per diventare una festa per i fan in cui l’unica cosa che manca, stranamente, è Boba Fett.

Ammetto che dopo aver visto il primo episodio de “Il libro di Boba Fett” ho gettato la spugna. Mi considero un fan di Star Wars, ma il fatto è che la serie di avventure “b” con protagonista la versione di Twilight del cacciatore di taglie che ha venduto Han Solo a Jabba the Hutt bloccato in un piatto carbonioso non mi ha particolarmente attratto nonostante il fatto che il suo personaggio è stato resuscitato e restaurato nel fantastico The Mandalorian, e nonostante il fatto che la serie sia stata approvata dagli stessi creatori, Jon Favreau e Dave Filoni. Grandi parole.

Ho abbandonato la serie fino a quando mio figlio maggiore (che è un vero fan) mi ha detto così eccitato che “doveva vedere” l’episodio cinque. L’ho ascoltato e ho capito i suoi sentimenti. Il capitolo 5 de “Il libro di Boba Fett” (tra l’altro diretto dall’attrice Bryce Dallas Howard) è una festa per i fan della saga in cui tutti tranne Boba Fett (Temuera Morrison) sono fuori. È praticamente il primo capitolo della terza stagione di “The Mandalorian” e funge da storia a sé stante all’interno della serie. Mando (Pedro Pascal) è il protagonista assoluto. Dopo aver lasciato Grogu (Baby Yoda) con Luke Skywalker (un emozionante finale della seconda stagione), il Mandaloriano cerca di combattere il suo dolore alla ricerca di un nuovo scopo per la sua vita. Ma non puoi voltare pagina senza prima assicurarti che tuo figlio adottivo sia in buone mani.

E qui inizia la festa, il fan service e gli spoiler.

Mando si reca sul pianeta dove Luke sta addestrando Grogu. Portò con sé un regalo per lui, un regalo d’addio: una cotta di maglia di acciaio buskar, che veniva usata per creare lo scudo del Mandaloriano. Una volta sul pianeta, è stato accolto da R2D2, poi da Ahsoka Tano (Rosario Dawson), il co-protagonista di Anakin Skywalker Padawan nella serie animata di Clone Wars che abbiamo visto in carne e ossa nella seconda stagione di “The Mandalorian”. trama ulteriormente, mi limiterò a commentare che Luke Skywalker (abbastanza ben risolto CGI Mark Hamill) mostra l’allenamento di Grogu. L’inevitabile parallelo con l’allenamento di Luke su Dagobah da parte del Maestro Yoda in “L’impero colpisce ancora”. il percorso iniziato nella quinta puntata e la serie viene risolta con ragionevole dignità (fino a quando Cad Bane, il pirata che i fan di Clone Wars conoscono così bene) appare anche se Boba Fett ora afferma di essere parte della perdita del protagonista.

Tutto sembra indicare che ci sarà una seconda stagione, e si dice che un membro del Consiglio Jedi, Mace Windu (Samuel L.’), potrebbe apparire in essa. La tragedia è stata masticata, perché Windu ha ucciso il padre di Boba Fett (Jango Fett, il cui codice genetico è stato utilizzato per creare soldati cloni) in “L’attacco dei cloni”.

Il “Boba Fett Book” è riuscito a finire ad un livello elevato, nonostante i suoi primi capitoli prevedessero un fiasco. È vero che Boba Fett ha sempre avuto molti fan tra i seguaci della saga galattica (principalmente a causa del suo aspetto e della sua armatura mandaloriana) e il suo coinvolgimento in “The Mandalorian” è stato molto gradito, ma il personaggio, non importa quanto iconico era in quel momento, non era Può fare di più. Come si giustifica la trasformazione radicale della serie a metà stagione? È senza precedenti e non è ben compreso. Era immaginato in questo modo nella stanza del copione, è stato deciso di reindirizzare la serie dopo aver filmato il pilot e aver scoperto che non funzionava? Un giorno potremmo conoscere la risposta. Nel frattempo, continuiamo a divertirci. La prossima tappa sarà Tatooine: il 25 maggio aprirà “Obi Wan Kenobi”.