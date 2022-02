Domenica 13 febbraio si è appreso che l’attore Fabio Restrepo è morto all’età di 62 anni per complicazioni di salute causate dal COVID-19. A dicembre dello scorso anno è stato ricoverato in un ospedale di Medellin e nelle ultime settimane è stato ricoverato in terapia intensiva.

(Leggi: L’attore Fabio Restrepo è morto per complicazioni legate al covid-19)

La notizia ha sconvolto la scena teatrale e culturale del Paese. Il figlio dell’attore Andres Restrepo è morto il 23 gennaio per la stessa malattia.

(La tragedia di Fabio Restrepo: suo figlio è morto di Covid ed è ancora in terapia intensiva)

Nei social network, familiari, amici e conoscenti hanno espresso le loro condoglianze. “L’altro compagno uscito di scena” e “Buon viaggio” sono alcune delle espressioni pubblicate da Andrés Parra, Toto Vega, Don Gidiondo, Julio Cesar Herrera e altri.

il tempo