Francia Cadde alla sua prima apparizione in Sei Nazioni contro Irlanda. Nonostante abbia perso 38-17. Damien Benaud Ancora una volta ha registrato una performance impressionante per Les Blues. L'esterno ha segnato una delle mete della sua squadra e Con la sua squadra è arrivato alla 36esima conquistail che lo mette semplicemente 2- Il capocannoniere della squadra, Serge Blanco. Ho rivissuto la partita stella+.

Damien Benaud è sinonimo di provare. Vale solo la pena verificare la veridicità delle sue statistiche: l'esterno si colloca tra club e Nazionale 103 vittorie in 178 partite. A livello internazionale, la sua abilità da gol si è espressa particolarmente nel 2023, anno in cui ha segnato 14 mete per i Blues. Sono stati distribuiti in Sei Nazioni,Test partite e mondo.

Questa notizia sull'esterno incoraggia i tifosi francesi ad essere entusiasti dell'incoronazione di un nuovo giocatore storico, che dovrà rompere il segno che è in piedi dal 1991. Serge Blanco Ha indossato la maglia dei Blues dal 1980 fino ai Mondiali del 1991, dove ha indossato la maglia di capitano. Il giocatore di Caracas ha giocato inizialmente come ala e poi come terzino nelle 93 partite disputate con la squadra francese. In totale ha vinto 6 volte. Sei Nazioni (allora Cinque Nazioni), vincendo il Grande Slam nel 1981 e nel 1987. A livello di club ha giocato per BiarritzQuesto è il club di cui è stato presidente dopo il suo ritiro.