Liga MX 2024: Canal FC Juárez vs Necaxa: dove guardare, orari e pronostici sulle partite di oggi nella Liga MX 2024

AVoi Coraggioso Juarez Ricevuto questo sabato Nikaxa In una partita svoltasi nella quinta giornata del torneo Chiusura del 2024 Dalla Lega MX. La squadra di Border è alla ricerca della prima vittoria nel torneo. Mentre il Rayos è imbattuto finora in questa stagione. Di seguito vi raccontiamo tutti i dettagli della partita: Programma e canale delle trasmissioni in diretta.

A che ora si giocherà FC Juárez vs. Nikaxa

La partita è alle 17:06 CST.

Dove vedere Juarez vs. Nikaxa: canale di trasmissione

Puoi guardare la partita in diretta su Fox Sports, Fox Sports Premium e ViX Plus

il precedente

La squadra locale occupa il penultimo posto nella classifica generale, posizione che ha raggiunto ottenendo finora un solo punto in questa stagione. Campionato Clausura 2024, Da registrare tre sconfitte e un pareggio. Oggi vogliono ribaltare la brutta mossa e vincere contro il Rayos, una squadra che non ha mai vinto allo Stadio Olimpico Benito Juarez, ma che ha mostrato buone prestazioni nei quattro turni disputati in questa stagione.

Buon inizio Nikaxa E la necessità di Coraggioso Juarez Prevede una partita ravvicinata. Pertanto il pronostico per questa partita è un pareggio.

Storia di Juarez Necaxa

Necaxa-Juarez 1-1 | Apertura 2023 Juarez-Necaxa 1-1 | Chiusura del 2023 Necaxa-Juárez 1-0 | Apertura 2022 Juarez-Necaxa 2-1 | Chiusura del 2022 Necaxa-Juárez 1-0 | Apertura 2021

Ultimi risultati da Juarez

Atlas-Juarez 2-1 Juarez-America 0-2 Juarez-Cruz Azul 0-0 Pumas-Juarez 1-0 Leon-Juarez 2-1

Ultimi risultati del Nikaxa



Pumas-Necaxa 2-2 Necaxa-America 0-0 Puebla-Necaxa 1-2 Necaxa-Atlante 2-1 Atlante 0-0 Necaxa

Pronostico FC Juárez-Necaxa