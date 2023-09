David Alonso ha vinto ancora in Moto3 e sogna già il titolo

Lettura: 2 minuti.

Per un dipinto. È stata questa la manovra compiuta da David Alonso al termine del GP di San Marino e Rimini, dodicesimo round del Campionato del Mondo Moto3. Il colombiano è stato intelligente e intuitivo e ha ottenuto una vittoria memorabile su una pista ricca di storia, superando Deniz Aungu e Jaume Masia a tre curve dalla fine della competizione, aggiungendo così il suo terzo successo negli ultimi quattro eventi, gli ultimi due in una riga.

Alonso festeggia la sua vittoria sul podio di Misano. Agenzia per la protezione ambientale

Alonso, appena 17enne, è diventato un esperto negli ultimi giri. Grazie al suo bypass chirurgico, che ha messo in pausa la sua squadra GasGas, ha potuto vincere in Catalunya sette giorni fa. E a Misano, sempre nel round finale, ha sfruttato tutto ciò che aveva a disposizione per conquistare un altro successo che lo proietta in lotta per il titolo alla sua prima stagione.

“Sono molto felice, terza vittoria e seconda consecutiva. Questo fine settimana ero molto forte, ma la gara era veloce e ci sono riuscito. E’ la pista dalla quale volevo liberarmi. Come faccio l’ultimo giro di ad ogni gara? Mantengo la calma e cerco di anticipare i movimenti e di vedere la situazione “In questo caso ero in una buona posizione. Ho visto Masia e Onko arrivare ultimi e ho pensato che sarebbero andati lunghi e così è stato. “Poi , nelle ultime due curve, si trattava di colmare il divario”, ha detto Alonso del suo successo.

Il colombiano ha raccolto 75 punti degli ultimi 100 punti della disputa e ha continuato a lottare per il titolo. Avrebbe potuto totalizzare 100 punti, perché in Austria, che non vinse i quarti di finale, cadde a terra mentre era in testa. È quinto in classifica, a 21 punti da Daniel Holgado, che a Misano ha concluso solo 16°. “Voglio essere il debuttante dell’anno e, qualunque cosa accada, andremo passo dopo passo. Stiamo vivendo una grande stagione con la squadra”, ha detto il giovane pilota di origine spagnola, figlio di madre colombiana. , che ha deciso di correre in pista sotto la bandiera del paese sudamericano. .

Gli occhi del Mondiale sono puntati su Alonso e sono in molti a prevedere un grande futuro per questo giovane pilota che non smette mai di sventolare la bandiera della Colombia.