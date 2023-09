Galdamis: “Affronteremo una squadra di altissimo livello”

PhotosportLettura: 2 minuti.

Il difensore cileno era emozionato per come sarà la partita di martedì contro la Colombia. @il rosso

Tommaso GaldamsDifensore di Nazionale cilenaha iniziato ad anticipare come sarebbe stata la partita contro la Colombia, in programma questo martedì alle 21:30. In questo senso, l’allenatore che si è allenato all’Union Española ha sottolineato il livello e la gerarchia della squadra del caffè.

“Le aspettative sono le stesse, andare a cercare la partita per vincerla e mantenere i tre punti. Sappiamo che abbiamo di fronte una squadra di altissimo livello, con giocatori di alto livello, bravi nei movimenti e veloci sulle fasce, dobbiamo fare attenzione a queste cose.Lo ha detto il difensore in conferenza stampa.

Riguardo un possibile ruolo nella difesa della Roja, conferma: “Sono arrivato in Argentina come difensore centrale e oggi sono terzino, mi trovo a mio agio in questo ruolo. Ho dato il mio contributo alla mia squadra e spero di farlo alla Roja quando arriverà il mio turno. “Sono disposto a esserne all’altezza.”

Ha anche reso omaggio a Gabriel Suazoil terzino sinistro titolare frequente negli schemi di Eduardo Berizzo: “Ha dimostrato già da tempo il suo livello, da giovane era un uomo molto maturo con le cose molto chiare. Come giocatore è tecnicamente bravo e cerco di sfruttare il più possibile il suo ruolo.“.

“Mio padre e mio fratello mi hanno consigliato, mi hanno detto cosa provo quando indosso la maglia della Nazionale, ma finché non scendi in campo non ti rendi conto di cosa fa essere qui, condividere i giocatori che l’hanno vinta”. “Tutto. È motivo di orgoglio”, ha detto.