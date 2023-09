“Un pareggio amaro”, così ha risposto la stampa panamense al risultato della visita in Guatemala

SBN digitaleLettura: 2 minuti.

Il bilancio di Luis Fernando Tena in Nations League: “Pensavamo a vincere entrambe le partite in casa” Il tecnico della Nazionale guatemalteca analizza le prime due partite giocate da El Salvador e Panama allo Stadio Doroteo Guamoche Flores

Chapin e Canaleros hanno finito per condividere un punto nel secondo giorno della CONCACAF Nations League

GUATEMALA – In una vivace sfida all’Estadio Doroteo Guamoche Flores hanno prevalso due squadre Guatemala e Panama La questione si è conclusa con un pareggio per 1-1 nella seconda giornata della CONCACAF Nations League, lasciando le due squadre imbattute nel girone e si incontreranno nuovamente il prossimo ottobre.

È stato Panama Chi ha preso il comando del tabellone Eric Davis Ha attraversato un calcio di rigore al settimo minuto dopo che Jose Ardon ha commesso un fallo all’interno dell’area e l’arbitro centrale Said Martinez ha dichiarato il massimo calcio di rigore. Mentre era in Guatemala, è apparso Oscar Santis Al 71′, con tattica costante, Cesar Samudio batte il gol e dichiara l’1-1.

Con questo risultato, le due squadre raggiungono i quattro punti, e sarà il prossimo 17 ottobre quando si affronteranno nuovamente nella Regione del Canale durante l’ultima giornata della fase di qualificazione per determinare le squadre che si qualificheranno al secondo turno per competere per la Copa. Biglietti per la Coppa. America 2024.

