L’ex vicepresidente del Besiktas: “Ramos ha ricevuto un’altra offerta da 27 milioni netti e non ci ha nemmeno pensato”

Serhan Cetinsaya, ex vicepresidente del Besiktas, ha parlato in conferenza stampa del deludente acquisto di Sergio Ramos per il club turco: “Abbiamo lavorato duro per completare il trasferimento di Ramos. Avevamo un accordo, ma non è successo. Come tifoso del Besiktas, mi sarebbe piaciuto vederlo. Abbiamo negoziato per 18 o 19 giorni. Il denaro era secondario. Ramos ha ricevuto altra offerta da 27 milioni netti, ma lui non ci pensa nemmeno”..

L’ex leader ha parlato delle trattative con il centro, dove Guti ha avuto un ruolo chiave: “Guti ha parlato con Ramos per noi. È stata una referenza eccezionale. E nel pomeriggio di lunedì 21 agosto abbiamo ricevuto la risposta ‘Congratulazioni al Besiktas’ per il trasferimento. Ramos ci ha dato il via libera. Abbiamo parlato anche di bonus per il suo agente. Prepariamo i contratti tramite i nostri avvocati e te li inviamo. Ci hanno invitato a casa loro a Madrid per svolgere il resto delle pratiche e portare Ramos in Turchia. Abbiamo discusso a lungo di quanti soldi avremmo pagato se avesse segnato più di 25 gol. “Ha chiesto una grossa somma di denaro perché pensava di fare 25 gol”.

Serhan Cetinsaya, che si è dimesso a causa del blocco economico dell’operazione imposto dal presidente, ha commentato l’intensa competizione con altri club: “Sei club hanno gareggiato per Sergio Ramos. Tra questi c’era anche il Galatasaray. Quando abbiamo iniziato la trattativa era impossibile per lui firmare per una squadra che non giocasse la Champions, ma siamo riusciti a convincerlo. Sebbene Sergio Ramos volesse un contratto di due anni, noi abbiamo concordato un contratto 1+1. Alla fine del primo anno avevamo il diritto di recedere unilateralmente. Gli abbiamo promesso 4 milioni di euro, 1 milione di euro per la firma e 6 milioni di euro pagati da uno sponsor per la registrazione di uno spot pubblicitario. “Vista la possibilità di non trovare uno sponsor, il presidente aveva dei dubbi su questi sei milioni e ci siamo ritirati dal trasferimento per decisione del nostro presidente”.