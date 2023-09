Fernando Gago: vincere la Coppa di Lega non è obbligatorio

ESPN.comLettura: 2 minuti.

Fernando GagoDirettore tecnico Il Racing si rammarica della “partita pessima” Cosa ha fatto la sua squadra? Sconfitta contro l’Huracan Per gli ottavi di finale Coppa dell’ArgentinaMentre si è lamentato del calendario ed ha espresso la sua opinione sull ‘”impegno” del settore giovanile per vincere la Coppa di Lega.

Gago ha analizzato la sconfitta del Racing a Cordoba. Prendi ESPN

“Una squadra che deve vincere partite come questa ha bisogno dei suoi migliori giocatori. È un peccato perché questo riduce il livello della competizione. Dobbiamo riconsiderare la questione.” (Sezione 23).

Gago ha ammesso che “è molto difficile parlare con i tifosi dopo l’eliminazione”, ma si è concentrato sul fatto che “c’è concorrenza in corso”. Ha aggiunto: “Questo è un lavoro Oggi siamo stati eliminati da una competizione nella quale abbiamo giocato malissimo. Sono forte“.

Inoltre, il 37enne è rimasto sorpreso quando gli è stato chiesto se il settore giovanile fosse “obbligato” a vincere la Coppa di Lega, con l’idea di qualificarsi per il prossimo torneo Conmebol Libertadores: “Impegno No. Siamo qui per competere e cercheremo di vincere. Ci sono molte squadre e solo una squadra vince. Purtroppo ne vince solo uno. Vogliamo vincerlo? Senza dubbio. “Volevamo vincere la Copa Argentina e volevamo giocare la serie in Copa Libertadores, ma è una partita”.

“Questa squadra ha l’obbligo di vincere, certo è così, ma non è un obbligo. Dobbiamo competere per vincere qualcosa: una cosa è vincerla, prima di tutto, un’altra è provare a vincere”. “, ha concluso Gago. Le 28 squadre vogliono vincere nel calcio argentino. Sì, vince solo una squadra. Bisogna provare a vincerlo.”

Benteta, arrivata ad Avellaneda nell’ottobre 2021 dopo l’esperienza all’Aldosivi, si è concentrata sulla partita di sabato prossimo: “Continua così, ora dobbiamo preparare la partita con… SanLorenzo. Dobbiamo recuperare i giocatori della Nazionale e quelli che vengono da qualche problema fisico dovuto a diversi aspetti.

A questo proposito, l’allenatore ha indicato che Leonardo Cegali, che non ha potuto portare a termine la partita, dovrebbe sottoporsi a degli studi (come nel caso di Baltasar Rodriguez), mentre ha detto: “Abbiamo avuto una giornata molto brutta, è un duro colpo e purtroppo siamo stati esclusi. Dobbiamo lavorare, continuare ad insistere e cercare di correggere gli errori”.