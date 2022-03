De Maria è ricercato in Spagna e in Italia

Angel de Maria ha segnato una fase da protagonista del PSG, terminando il suo contratto quest’estate. L’ordine non sembra essere rinnovato. Per riprendere la candidatura parigina alla Champions League, o per la ricerca di nuove arie o per l’età dell’Argentina, deve trovare un nuovo obiettivo… e Entrano in scena Spagna e Italia.

‘L’Equipe’ dice I club di entrambi i paesi sono ansiosi di ingaggiarlo. Questo sarebbe un pessimo contributo ai modelli di queste due élite sportive. ‘El Fidio’ ha già esperienza a Lalica, dove ha tra le mani molti anni di orgoglio. Real Madrid. In Serie A, questo non è mai stato tentato.

La terza via Già trapelato Passa per il Brasile. Risulta L’Atletico Mineiro lo vuole sul serio, C’è una scelta alla fine. Inoltre, a pochi mesi dalla fine della stagione in corso, ha dovuto concentrarsi sulla Lega 1 perché la sua squadra era già uscita dalla lotta per l’Oregona e lui aveva tutto il tempo. Pensa a cosa vuole fare.

L’Esercito in Serie A ti impressionerà particolarmente con la verità Esercito in un campionato in cui non è mai stato prima. Inoltre, ci sono modelli come Sladen Ibrahimovic, il che aiuta a pensare che ci sia molto spazio per i calciatori sopra i trent’anni già in questa competizione nazionale.