Dicono che il gioco cinese “Free Fire” sia una versione rigida

In Cina Lo chiamano Shanzhai. versione culturale. Lì non vedono la copia come un furto, ma piuttosto è considerata una cosa positiva. Forse è per questo che hanno copiato Implacabile e scorteseMa in Occidente, tali azioni spesso provocano indignazione o, in alcuni casi, azioni legali.

È quello che è successo con il famoso gioco PUBG, i cui creatori hanno intentato una causa contro la società cinese Garena responsabile del videogioco Free Fire, che secondo loro è considerata una copia vergognosa. Non è finita qui: neanche Hanno citato in giudizio Google e Apple per aver consentito la distribuzione di queste copie nei loro app store E genera milioni di dollari di entrate.

Krafton, la società responsabile dello sviluppo di PUBG, ha già i suoi vantaggi e svantaggi con Garena Quando la società ha venduto un gioco a Singapore nel 2017, ha copiato anche PUBG. Entrambi hanno raggiunto un accordo, ma secondo la nuova causa, ciò non significa che Garena possa concedere in licenza il suo videogioco.

Che lo faccia o meno, il fatto è che “Free Fire” e la sua versione derivata, “Free Fire Max” hanno una chiara somiglianza con PUBG, Qualcosa che Crafton ha mostrato con gli screenshot di entrambi i giochi Il che sembra ovvio che lo sviluppo sia sostanzialmente lo stesso.

A Krafton fanno notare che il gioco Garena Copia tutti i tipi di elementi, come la funzione “goccia dall’aria” che fa iniziare il gioco con il paracadutismo – sebbene questo avvenga ad esempio anche in Fortnite – o la struttura del gioco e il gameplay, la scelta delle armi o dei luoghi e persino la scelta dei colori, dei materiali e trame.

Aggiornamento su quanto segue: 1. I registi hanno detto che non è un film PUBG, nonostante sia un film PUBG. 2. Crafton ha affermato che stanno valutando la possibilità di citare in giudizio date le somiglianze con l’IP di PUBG. 3. Puoi guardarlo con i sottotitoli in inglese qui: https://t.co/lS1SfdTRhj https://t.co/pBdcsqZttn – Daniel Ahmed (@ZhugeEX) 15 agosto 2021

Questa mossa, intenzionale o meno, ha permesso a Garena di guadagnare molti soldi con Free Fire. In The Verge fanno notare che questo gioco Riuscito a inserire $ 1100 milioni nel 2021 Secondo Sensor Tower, un importo che rappresenta una crescita del 48% rispetto ai ricavi del 2020.

attualmente Né Google né Apple hanno intrapreso alcuna azione in merito, anche se il secondo per esempio agisci in fretta Con copie di giochi moderne, Wordle.

