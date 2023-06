Dopo 1.000 ore di gioco, hanno scoperto dettagli interessanti sul santuario errante di Elden Ring

E la verità è che è stato proprio sotto il nostro naso per tutto il tempo.

I santuari erranti si sono rivelati alcune delle creature più interessanti che potessimo trovare nelle Middlelands.

Elden Ring è uno dei giochi di maggior successo degli ultimi anni, non c’è da stupirsi, visto che praticamente dal suo lancio è stato considerato uno dei migliori giochi della storia, oltre al capolavoro di Hidetaka Miyazaki, l’attuale presidente di FromSoftware, e La vista principale dei giochi “Genere Souls”. Inoltre, ci riferiamo a un gioco dai contenuti così abbondanti, che ci sono alcuni utenti che hanno dedicato una quantità folle di ore per scoprirne tutti i segreti. È il caso dell’utente di cui parleremo oggi, che, come recita il titolo, ha scoperto un dettaglio molto interessante sul santuario errante dell’Elden Ring, nonostante lo abbia fatto dopo più di mille ore di gioco.

Lo riporta il seguente post su Reddit, in cui fa notare di essersi reso conto, dopo diverse ore di giocherellare, che i teschi che fungono da punti deboli nel santuario errante In realtà sono le teste decapitate dei cavalieri che le difendono. Questo ovviamente non è confermato con la creatura, ma ha perfettamente senso quando inizi a pensarci.

Un mondo di curiosità

L’anello di Elden, come ci si potrebbe aspettare visto che lo è Gioco di Miyazaki, è un gioco in cui la storia non viene raccontata alla lettera, ed è necessario prestare attenzione all’ambiente e alle descrizioni delle armi. Ciò significa che occasionalmente viene scoperto un dettaglio che prima non poteva essere notato, come nel caso di questa scoperta dell’utente.

Probabilmente continueremo a scoprirlo Questo tipo di scoperte nel corso degli annie stiamo parlando di un gioco con un mondo molto vasto che poche persone hanno mai visto.