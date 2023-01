Dove puoi guardare i film di Anya Taylor-Joy online? lista trasmissione

La famosa attrice è appena arrivata in streaming con il suo nuovo film di successo. Scopri le produzioni più memorabili del vincitore del Golden Globe qui.

Attrice argentina inglese Anya Taylor GioiaE appena ottenuto stella + Con il suo nuovo e fortunato film The Menu, che ha valso alla vincitrice del Golden Globe una nuova nomination per l’importante riconoscimento che premia il meglio della settima arte.

La giovane attrice, che ha solo 26 anni, ha iniziato la sua carriera sul grande schermo nel 2015 con il film La strega e Finora ha recitato in produzioni importanti che le hanno fatto ricevere importanti privilegi a Hollywood, come Screen Actors Guild Award. Con una carriera iniziale e una serie di progetti in uscita, vi lasciamo un elenco dei film più iconici di un traduttore transandino.

I migliori film di Anya Taylor-Joy in streaming

Fragmented (2016) è disponibile su Amazon Prime

Il film racconta la storia di Kevin Wendell Crump (James McAvoy), un uomo affetto da disturbo dissociativo dell’identità. Con un’orribile storia di abusi sui minori che ha 23 identità.

Tutto diventa più complicato quando uno di loro cerca di prendere il controllo completo della sua mente. Il personaggio malvagio rapisce un gruppo di amici. Dove Casey (Taylor-Joy) deve cercare di tirarli fuori vivi.

The Northman (2022) – Disponibile su HBO Max e Apple TV

Il film racconta la storia di Amleth, principe di Hravnice, che, dopo un violento massacro, distrusse la sua famiglia. È stato trovato da una banda di vichinghi ed è cresciuto in mezzo a loro come un berserker, uno dei guerrieri più forti. Non dimentica però la promessa fatta: vendicare il padre e salvare la madre, rapita dallo zio.

Anya interpreta Olga, una schiava che afferma di essere uno stregone. La giovane donna è una delle principali alleate di Ameth.

Il nastro è appena arrivato sulla piattaforma Star+ Descrive la storia di due buongustai, Margot e Taylor, che si recano su un’isola remota e lussuosa per provare un ristorante esclusivo gestito da un misterioso chef, tuttavia, il viaggio perfetto cambierà le loro vite per sempre.

Dove vedi l’ultimo film in streaming dell’attrice?

The List, il nuovo film di Anya Taylor-Joy È appena arrivato sulla piattaforma di trasmissione Star +. Se non sei ancora abbonato alla piattaforma e vorresti farlo per godere di più contenuti animati, Devi entrare qui.

La migliore serie di Anya Taylor Joy

L’attrice ha anche partecipato a produzioni importanti e ha ricevuto nomination ai premi Primetime Emmy Awards, TCA Awards, Hollywood Critics Association Awards e Screen Actors Guild AwardsS tra l’altro. Dai un’occhiata ad alcuni dei prodotti qui sotto.

Peaky Blinders – È su Netflix

Taylor Joy faceva parte della popolare serie della BBC, Peaky Blinders, dove ha recitato Gina Gray, moglie di Michael, uno degli antagonisti immaginari. L’attrice ha partecipato alle ultime due stagioni della serie Cillian Murphy.

Queen’s Gambit (2020) è disponibile su Netflix

La miniserie è basata su Star Chess Beth Harmon (Taylor Joy)una giovane orfana il cui unico desiderio è diventare la migliore concorrente di scacchi di tutti i tempi, mentre combatte la sua dipendenza.