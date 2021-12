Dove vedere in Spagna Chelsea vs. Everton della Premier League 2021-2022: riassunto, DAZN, prova gratuita, registrazione, prezzo e come guardare su tutti i dispositivi

Il Chelsea ospiterà l’Everton giovedì, in una partita simile Round 17 della Premier League.

Gli uomini di Thomas Tuchel cercano la vittoria per stare a soli due punti dal Manchester City, che ha battuto 7-0 il Leeds di Marcelo Bielsa. I londinesi guarderanno anche Liverpool-Newcastle, con Klopp in vantaggio di un punto.

Dettagli partita:

●Il Chelsea non perde nelle ultime 26 partite di Premier League in casa contro l’Everton (15V 11T), da una sconfitta di misura nel novembre 1994. Se evitasse la sconfitta in questa partita, sarebbe un contendente per la sua striscia di imbattibilità più lunga in casa con il stesso avversario nella loro squadra. . Storia del campionato (27 vs Tottenham tra il 1990 e il 2016).

●L’Everton ha vinto tre delle ultime cinque partite di Premier League contro il Chelsea (2N), lo stesso numero di vittorie ottenute nelle precedenti 15 partite contro di loro. Tuttavia, tutte quelle vittorie sono state a Goodison Park.

●Dopo aver battuto il Liverpool in tutte e tre le partite in tutte le competizioni nella stagione 1984-85, l’Everton non ha vinto nessuna delle ultime 12 partite contro i campioni d’Europa (4E 8N). Hanno perso entrambe le partite contro il Chelsea l’ultima volta che i Blues sono stati incoronati campioni d’Europa, nel 2012-13.

●Di tutte le squadre che giovedì hanno giocato più di una partita di Premier League, il Chelsea ha avuto la migliore percentuale di vittorie in questo giorno della settimana nella competizione, vincendo sette delle loro 11 partite (64%).

●Dopo aver perso quattro delle prime cinque partite giovedì in Premier League tra il 1996 e il 2015 (1E), l’Everton è imbattuto nelle ultime cinque partite in questo giorno della settimana nella competizione (2V 3E).

●Il Chelsea ha subito otto gol negli ultimi tre incontri in tutte le competizioni, non meno delle precedenti 18 partite messe insieme. Nel frattempo, i Blues stanno cercando di evitare di subire due o più gol in quattro partite consecutive in tutte le competizioni per la prima volta da settembre 2016.

●L’Everton non ha vinto nessuna delle ultime sei trasferte (P 1E 5), essendo caduto in ognuna delle ultime quattro. I Toffees non hanno perso cinque sconfitte consecutive in trasferta in Premier League dal marzo 2018, mentre il manager Rafael Benitez non ha subito cinque sconfitte consecutive in campionato dal novembre 2006 con il Liverpool.

●L’attaccante del Chelsea Romelu Lukaku è il capocannoniere dell’Everton in Premier League, avendo segnato 68 gol con i Toffees tra il 2013 e il 2017. Il belga ha visto la porta solo una volta nelle sue cinque partite contro l’Everton nella competizione, con il Manchester United nel settembre 2017.

●Nessun allenatore che abbia mai guidato il Chelsea in Premier League ha superato i Blues in trasferta nella competizione, con sei pareggi e 13 sconfitte dopo 19 trasferte simili. Il manager dell’Everton Rafael Benitez ha perso entrambi i suoi impegni a Stamford Bridge nella competizione.

Ora, giorno e data in cui e dove si gioca il Chelsea. Everton dalla Premier League 2021-2022?

corrispondere Chelsea contro Everton Data giovedì 16 dicembre 2021 un programma ore 20:45 stadio Stamford Bridge

Dove guardare Chelsea vs. Everton Premier League 2021-2022: canale TV e live streaming

La zona canale un programma Spagna dazn DAZ 1 21:00 Sud America stella + ESPN2 ARG e CHI: 16:45 COL: 14:45 Messico Sky Sport 13:45

