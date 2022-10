Dragon Dreamer: Helena Targaryen può vedere il futuro? Questo è il significato della sua ultima profezia

E iln il Episodi 6 e 7 Dalla prima stagione di Casa del Drago Helena Targaryen ha avuto due bambini, uno in cui suo fratello ha perso un occhio, ed è stato fatto, e l’altro che… Non c’è ancora una risposta certa, cosa significano queste profezie?

Chi è Helena Targaryen?

Eva Allen Lei è l’attrice che dà la vita Helena Targaryen, figlia del re Viserys I Targaryen e la regina Alicent Hightower. Suo marito era suo fratello Egon II. Era anche un concorrente su un drago chiamato Dreamfire.

Chi ha riportato in vita Helena Targaryen?

Evie Allen ha recitato in Lost In London Campionato 2017 Willie Nelson e Owen Wilson, Regia di Woody Harrelson.

Helena Targaryen può vedere il futuro?

figlia di Viserys e Alicent, Gelato Targaryen, Si aspettava che suo fratello minore perdesse uno dei suoi occhi, e Aemond l’ha fatto nell’episodio sette.

Cosa significa l’ultima profezia di Helena Targaryen?

Elena I Targaryen hanno escogitato una profezia relativa alla danza dei draghi Nel settimo capitolo de “La casa del drago”.

in S1 E6, Helena si aspettava che l’ultimo episodio non avesse gambe, Molti credono che questo lo indichi Aegon II cadrà dalle gambe rotte del suo drago Nella danza dei draghi.

Nel prossimo capitolo, La figlia di Aliscent ha affermato che “la mano gira il telaio; Bobina verde, bobina nera. Draghi di carne tessono draghi di filo.’ Non sappiamo ancora con certezza questa profezia, sebbene possa riferirsi a complotti per cui Aegon II fosse il Erede al Trono di Spade dopo la morte di Re Viserys. La seconda parte della profezia in cui sono menzionate le fanciulle si riferisce alla guerra civile dei Targaryen.