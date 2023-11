Due bestie fotografiche con processore Snapdragon 8 Gen 3 e design con timbro BMW

Vivo presenta in Cina le sue nuove ‘ammiraglie del gaming’, l’interessantissima serie iQOO 12 che oggi ha un rapporto prezzo-prestazioni quasi senza precedenti.

Un primo piano di iQOO 12, la serie gaming migliore della categoria di vivo.

Di solito non sbarcano in Europa e America Latina Serie Vivo iQOO,Quindi è ancora sconosciuto nei nostri mercati. Tuttavia, storicamente, questi dispositivi sono sempre stati tra i dispositivi più potenti che il denaro possa acquistare, anche se più recentemente sono diventati più potenti Il mancato rinnovo ha comportato la loro esclusione dal Top ten In tutte le categorie Riferimento.

Vivo porta avanti il ​​pensiero di iQOO i giochi,Quindi in questo caso, quando si parla di telefoni cellulari da gioco, sappiamo già che questi Sono progettati pensando alla potenza pura e alla graficail che è del tutto soddisfacente QI12 E IQ12 Pro Che in Cina è già ufficiale, lasciatelo fare a noi Bonus Modello travestito da BMW per questa occasione.

Ecco come si presentano i nuovi iQOO 12 e iQOO 12 Pro con il chip Snapdragon 8 Gen 3 e un salto nella fotografia

Entrambi i dispositivi sono abbastanza similianche se differiscono nel concetto in quanto possono raggiungere un numero maggiore di utenti a un prezzo accessibile. Entrambi sono disponibili in tre colori.A partire dall’entusiasmante colorazione bianca ideata in collaborazione con BMW, oltre al modello rosso e ad un altro modello più elegante e meno appariscente, nel classico nero opaco.

I materiali sono di altissimo livello, con la BMW Motorsport Collaboration Edition che offre un Vetro smaltato porcellanato testurizzatomentre il modello nero ha Vetro alla fluorite AG Ha una consistenza morbida ed elementi lucenti, e il colore rosso è quello che contiene i materiali più alla moda Pelle vegansebbene sia presente una trama stampata sulla pelle.

In termini di capacità, l’iQOO 12 Pro è dotato di un display AMOLED originale del Samsung E6, con 6,78 pollici e risoluzione QHD+ (3.200 x 1.440 pixel) oltre alla tecnologia LTPO e Frequenza fino a 144 Hz. La risoluzione PWM è di 1.440 Hz e la luminosità è eccezionale, raggiungendo 1.600 nit in condizioni normali e 3000 nit.

È un telefono cellulare i giochida cui parte la sua piattaforma hardware Qualcomm Snapdragon 8 di terza generazione Accompagnato da RAM LPDDR5x da 16 GB E persino 1 TB di spazio di archiviazione UFS 4.0. Ma il contributo di iQOO alle prestazioni ottimali non si ferma qui Un chip speciale chiamato Q1 Ciò garantisce un gameplay fluido a 1080p con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz, con modalità di input dei frame e alcune aggiunte software, oltre a Sistema di raffreddamento del bagno turco Con almeno 5,7 millimetri quadrati di superficie.

La batteria per alimentare il set è 5.100 mAh con ricarica rapida fino a 120 W Se utilizziamo un cavo USB-C, fino a 50 W di ricarica wireless Qi. sistema operativo, che conosciamo anche, È la versione 4 di OriginOS di vivobasato su Android 14 da zero.

Le fotocamere lo sono Fotocamera da 16 megapixel con apertura obiettivo f/2,45 sul lato anteriorelasciando un posto prominente per una sporgenza posteriore abbastanza pronunciata, dove a Il sensore principale dell’OmniVision OV50H è da 50 MP e un obiettivo stabilizzato otticamente da 23 mm. Per questa parte, Il teleobiettivo è da 64MP Anche con OIS e obiettivo da 70 mm, che offre zoom ottico 3x, zoom ibrido 10x e zoom digitale fino a 100x. Infine c’è un terzo sensore Ultra grandangolare da 50 MP e 15 mm, con modalità macro.

L’iQOO 12 è straordinariamente conveniente e, sebbene mantenga il sistema fotografico, riduce le prestazioni dello schermo e della batteria adottando un design completamente piatto, senza i soliti bordi curvi 2.5D di un taglio “premium”.

Per quanto riguarda il dispositivo iQOO 12 baseLe differenze sono minime perché esternamente mantengono gli stessi colori e finiture Lo schermo da 6,78 pollici in questo caso è completamente piatto E senza bordi curvi 2.5D, che riducono la risoluzione a 2800 x 1260 pixel.

Anche la lunetta è più ampia e luminosa su questo modello conveniente Anche la batteria abbassa le sue aspettative a 5000-4880 mAh senza ricarica wireless Nonostante la stessa ricarica da 120 W tramite cavo USB-C.

iQOO 12 e iQOO 12 Pro, prezzi e lancio

Come accennato in precedenza, questi sono i modelli attuali Arrivano esclusivamente sul mercato cineseSarà in vendita a partire dalla prossima volta 14 novembre 2023. Non ci sono differenze di prezzo tra colori e finiture, ma ci sono differenze nelle diverse configurazioni di memoria:

iQOO 12 (12GB/256GB). – 3.999 yuan (circa 513 euro).

iQOO 12 (16GB/256GB). – 4.299 yuan (circa 551 euro).

iQOO 12 (16GB/512GB). – 4699 yuan (circa 602 euro).

iQOO 12 Pro (12 GB/256 GB). – 4.999 yuan (circa 641 euro).

iQOO 12 Pro (16GB/256GB). – 5499 yuan (circa 705 euro).

iQOO 12 Pro (16GB/512GB). – 5.999 yuan (circa 769 euro).

Tuttavia, se finalmente riusciranno ad arrivare al mercato globale, te lo faremo sapere Se lo facessero i prezzi sarebbero sicuramente più alti. A causa dei costi di trasporto e delle tariffe abituali. Al momento non ci sono ulteriori informazioni da parte di iQOO!