Due palle perse, più di 9 nel pareggio della Colombia contro il Cile

Duran ha giocato 47 minuti in quelle due partite della Colombia contro Venezuela e Cile nelle qualificazioni. Evie

Il giovane John Doran È uscito di nuovo dalla panchina nelle prime due partite Si schiarisce la voce In Nazionale della Colombia. Aveva poche opzioni a Santiago.

Ha sostituito Rafael Boré al 58′ per giocare in un altro ruolo. Coach Nestor Lorenzo si è mosso in attacco per gestire meglio la palla. Ecco perché era sulla destra come ala con James come falso nove e Jun Arias al suo fianco.

Ha ritardato la partenza del terzino Gabriel Suazo in un altro ruolo di supporto. Ha recuperato la palla tre volte e l’ha intercettata due volte. Ha fatto poco attaccando fuori dall’area di rigore senza tiri diretti in porta. Solo un tiro tempestivo è stato deviato e respinto in tre dei quattro duelli contro i difensori.

Quando Juan Fernando Quintero si unì alla band continuò. Louis Sinistra ha avuto la scelta più chiara per i suoi nove, che sono andati perduti a causa di ritardi nell’identificazione.

DT ha spiegato intorno allo 0-0 “Nel secondo tempo abbiamo fermato meglio e da allora abbiamo avuto più possesso palla e giocato meglio. Ci è mancato il tocco finale. Serve più aggressività per finire la partita”.

