Andres Bordoy: “La sconfitta è dolorosa e tocca il nostro orgoglio”

Andrés Bordoy Era l’unico allenatore presente alla sua conferenza stampa Puma a La Baule. Il dipendente ha condiviso la scena con Agostino Crevy E Lautaro Bazan Velez Ha fatto la sua analisi dopo la partita contro di lui Inghilterra E affrontare ciò che sta arrivando Samoa, Venerdì 22. Guarda tutte le 48 partite di Francia 2023 su Star+.

“Noi guardiamo agli errori che abbiamo commesso individualmente e come gruppo. Saremo più esigenti durante la settimana in ogni allenamento e realistici in partita. Penso che l’autocritica sia sempre una buona cosa, sia da parte nostra con il staff tecnico o anche dai giocatori.” Ha sottolineato.

Gli è stato chiesto del ruolo che i leader e i decisori hanno avuto nella sconfitta che hanno dovuto affrontare InghilterraIl tecnico degli attaccanti ha detto: “Non siamo riusciti a capire come prendere la decisione e la dirigenza è in campo per cercare di attuare il piano di gioco. Il lavoro si sta facendo e non è un brutto risultato, dobbiamo cambiare tutto e ripartire da zero”. Stiamo lavorando e siamo convinti che potremo portarlo in campo, vogliamo Stiamo migliorando e facendo quello che ci eravamo prefissati e per fortuna venerdì avremo la partita di ritorno contro Samoa, che sarà una partita Partita molto difficile: “Vogliamo imparare dagli errori commessi contro l’Inghilterra per poter trasferire quello che abbiamo imparato e fare bene contro le Samoa”.

Al contrario, quando si fa riferimento al funzionamento dei fari anteriori, Bordoy Ha espresso la sua soddisfazione, pur sottolineando l’importanza di continuare a lavorare sui dettagli alla luce dell’impegno impegnativo che ci aspetta: “E’ un po’ contraddittorio perché i calci piazzati hanno funzionato bene. Vorrei prendere il 100% dei nostri palloni, ma ci ritroviamo contro l’Inghilterra, un avversario forte in questa fase di gioco che è arrivato ad avvantaggiarsi sia in campo che in campo”. l’effetto rotazione e il colpo. “Siamo riusciti a neutralizzarli sotto questo aspetto ma evidentemente non è bastato. Abbiamo tante cose su cui lavorare e cercheremo di sfruttarle al massimo perché affronteremo una samoana gruppo che è molto forte e cerca di trarne vantaggio.” Egli ha detto Bordoycon il quale ha anche lavorato Gonzalo Quesada alla Jaguar.

Un altro argomento su cui è stato consultato l’allenatore di Rosario sono state le notizie relative alle violazioni. SU, Bordoy Dettagli su come affrontare questo problema:Durante la settimana di allenamento cerchiamo di avere buone abitudini nell’affrontare quei palloni aerei, ma è difficile perché siamo in una partita di contatto e sono incidenti. Se non sei al 100%, ciò può compromettere la tua prestazione individuale e, quando giochi al massimo, possono verificarsi incidenti. Ovviamente la priorità è il benessere del giocatore, ma tu sei condizionato. Questa non è una scusa. “Abbiamo un piano nel caso in cui si verifichino eventi del genere, per vedere come ci copriamo in campo, ma è una realtà che si ripete in ogni partita”.

Considerare il piano di gioco in vista del test SamoaPer lo staff tecnico la strada da intraprendere è chiara. “La nostra analisi della partita con l’Inghilterra è che non abbiamo potuto giocare la partita che stavamo giocando. Non riuscivamo ad avere la palla e a giocare una partita in più fasi. Penso che questo sia ciò che vogliamo migliorare. Gioca una partita a più fasi contro una squadra con una formazione offensiva molto forte e siamo entusiasti di vedere come possiamo farlo. Speriamo di poter ottenere la vittoria con il nostro gruppo e continuare su quelle tappe che abbiamo avuto nel campionato di rugby.Egli ha detto Bordoy.

Il tecnico, infine, ha sottolineato l’aspetto emotivo e le modalità di recupero della squadra. “La sconfitta fa male e siamo orgogliosi. Dopo esserci allenati tanto, perdere quella partita contro l’Inghilterra ci fa male. Dipendiamo molto dai capitani e dai giocatori, ma penso che il lato mentale stia migliorando lavorando duro e affrontando quella partita con Samoa sarà molto difficile, la sfida ora è riuscire a portare in tribunale quello su cui abbiamo lavorato, questo è l’aspetto mentale più importante.concluse Bordoy.