Moto3: David Alonso è arrivato in testa, ma è finito a terra in Austria

David Alonso passa per la gara austriaca della Moto3 (Stella + campionato) non era affatto irrazionale, anzi. È stato un artista eccezionale da venerdì, dopo essere stato il più veloce nelle prove. E in gara è stato protagonista di una grande rimonta dal settimo al via fino al comando, con grandi manovre. Ma una volta in testa, a nove giri dalla fine della gara, appena due curve dopo è caduto.

Il colombiano si è imposto dalla settima posizione; Poi è andato sulla Terra. Immagini Getty

Un errore che potrebbe trovare una spiegazione nella sua giovinezza di 17 anni, ma il colombiano ha dimostrato ancora una volta di essere uno dei grandi progetti per il futuro nel motomondiale. Ha appena vinto il Gran Premio di Gran Bretagna, a Silverstone, ea Spielberg ha confermato quanto di buono stava facendo. La sua testa è già pronta per il prossimo appuntamento, che si terrà il 3 settembre a Barcellona.

Ora senza il colombiano in pista, la definizione della gara si è concentrata sull’intensa battaglia tra Diniz Onko, Daniel Holgado, Ayumu Sasaki e Colin Viger, che ha conquistato il primo posto sabato. Il finale stava per finire il quadro, mentre i turchi battevano gli spagnoli di cinquemila! Il giapponese ha completato il podio e l’olandese è arrivato quarto. Il quad anteriore era bloccato a 136 millesimi. Holgado guida il torneo con 26 punti su Sasaki e 37 in più su Onko. Alonso è settimo, 71esimo dalla vetta.