Premier League inglese: diretta streaming Arsenal – Aston Villa

Buonasera! benvenuto a Turno 33 della Premier League. Alle 17:30, Arsenale E Aston Villa Si vedranno dei volti sull'erba Lo stadio degli Emirati.

Lui ArsenaleQuesto è avvenuto dopo la vittoria con il punteggio di (0-3). AMEX Bacio Brighton E la cravatta Liverpool In Old Trafford (2-2) è riuscito a riconquistare il comando premier League…per differenza reti complessiva rispetto alla differenza reti Club! Tuttavia, dopo la vittoria Manchester City (5-1) prima Città di Luton E aspetta che il gioco finisca Liverpool Contro di lui Palazzo di cristalloLui Arsenale È destinato a non fallire in una delle partite più difficili fino alla fine della stagione. Il fatto è che è nel bel mezzo di una partita dei quarti di finale Campioni Contro di lui Bayern Monacoquelli di Arteta Dovrebbero misurarsi con una noce dura da spezzare come una noce Aston VillaChe addirittura riuscì a batterli all'andata (1-0). Parco della Villa Grazie ad un gol in apertura di McGinn.

IL “i malvagi” Sono sulla buona strada per il quarto posto Primo Con un punteggio di 60 punti e vogliono approfittare di una buca Tottenham (4-0) durante la loro visita a James Park Street Per misurarsi Modifica del Newcastle United Aggressione all'A Lo stadio degli Emirati Hanno ottenuto solo una vittoria nelle ultime cinque visite. Anche così, quelli di Smeriglio Nel momento più bello della stagione. Sono riusciti a malapena a vincere nelle ultime cinque partite. premier League E come ArsenaleQuesta partita li coglie nel bel mezzo del turno di qualificazione Lega delle conferenze Contro di lui notte. In quale cestino metteranno? Mikel Arteta E Unai Emery uova?

