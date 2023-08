Leandro Paredes ha esordito su assist nella Roma

ESPN. comLettura: due minuti.

Alla sua seconda partenza nel club, Leandro Paredes ha fatto un assist In un pareggio 2-2 come locale Roma Contro la Salernitana, nella data di apertura della stagione di Serie A 2023/24.

Il Paris Saint-Germain e l’ex Juventus sono entrati in Chris Smalling dopo 65 minuti, quando la sua squadra è caduta 2-1, e all’82 ‘ha battuto un calcio d’angolo dalla sinistra, che Andrea Belotti ha colpito di testa in rete. per raddoppiarlo e l’uguaglianza finale.

La persona che non poteva essere presente nel gruppo di Jose Mourinho lo era Paolo Dybalaaccumulo di carte,

Leandro Paredes ha giocato ancora una volta per la Roma. Autorità Palestinese

E il centrocampista campione del mondo con la nazionale argentina in Qatar 2022, che ha accettato di legare la Roma fino a giugno 2025, indossa la maglia n. 16, che appartiene allo storico capitano della squadra, Daniele De Rossi.

Il 29enne, che ha lasciato il Boca Juniors, ha espresso la sua gioia per la sua presentazione: “È sempre emozionante tornare alla Roma, e farlo giocare con la maglia della Roma è ancora più emozionante”.

Senza un posto nel Paris Saint-Germain di Luis Enrique, il centrocampista torna alla Loba, che lo ha ingaggiato a inizio 2014 dal Boca Juniors e, prima di tutto, lo ha ceduto a Chievo Verona ed Empoli.

Paredes si è affermato nel club della capitale nella stagione 2016-2017, prima di essere ingaggiato dallo Zenit San Pietroburgo per 23 milioni di euro, e ha collezionato 54 presenze, quattro gol e 2 assist, gestiti da Rudi Garcia e Luciano Spalletti, il nuovo allenatore dell’Azura.

Il nativo di San Justo ha giocato un anno e mezzo nel calcio russo, poi è stato ingaggiato dal Paris Saint-Germain, che ha pagato 40 milioni di euro per il suo passaggio. In tre stagioni e mezzo, Paredes ha giocato 117 partite e vinto dieci scudetti con la maglia del parigino, ma nel 2021/2022 ha iniziato a perdere terreno, e lo scorso anno ha giocato in prestito alla Juventus, club con cui ha disputato 35 partite.