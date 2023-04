Tigres – Motagua: il Tigres porta il Power alle semifinali della Concachampions eliminando il Motagua

tigri Ho ottenuto ciò che mi aspettavo Sta succedendo In Semifinali affiliato CONCACAF Champions League 2022-2023Dopo aver eliminato Motagua. È così che la squadra messicana ha superato il tour sconfiggendo gli honduregni con il potere vietare affiliato Quarti di finale dal torneo regionale.

Dopo un buon inizio all’Estadio Universitario, la squadra dell’Università Autonoma di Nuevo León ha sconfitto comodamente El Caracho.

A differenza dell’andata, in cui sono riusciti a malapena a segnare un gol, quelli guidati dall’ex portiere uruguaiano Robert Dante Ciboldi hanno il passaporto pronto per lottare per il titolo nella Confederazione calcistica del Nord, Centro e Caraibi. .

I gol sono opera dell’attaccante francese Andre Pierre Gignac, dell’argentino Nicolas Ibanez, del difensore messicano Jesus Angulo e dell’esterno colombiano Luis Quinones, allo stadio “Vulcan”.

Il Messico si è così assicurato almeno una squadra nella Grand Final di Conquechampions. Ed è che le tigri saranno ora misurate in Simes contro il leone. Per quanto riguarda l’altra categoria, saranno le squadre americane Los Angeles FC e Philadelphia Union.

Questo dimostra solo che, per l’ennesima volta, e come è stato dalla creazione del calcio professionistico nella regione, le squadre della Liga MX sono migliori e di qualità superiore rispetto a quelle degli Stati Uniti.

L’unica eccezione è stata la scorsa stagione, quando i deboli e sospettosi Pumas non sono riusciti a vincere la finale contro i Seattle Sounders. Ma questa è stata l’unica occasione in cui una squadra della MLS ha vinto, tralasciando il ruolo che Atlas ha testato 24 ore prima a Jalisco.

Con questo, il Tigres ha confermato, ancora una volta, che la sua illustre generazione con cui ha vinto titoli nel calcio messicano e nella stessa Concachampions è tutt’altro che finita.

Sono stati tempi gloriosi per gli U, come hanno chiarito dalla dirigenza di Ricardo “Tuca” Ferretti che era uno dei club più importanti della Prima Divisione messicana.

Successivamente, la CONCACAF Champions League 2022-2023 si prepara a far rivivere El Clasico nella regione, quando Tigres e Lione si incontreranno e batteranno i rivali LAFC o Philadelphia Union nella Grand Final.

Continua così la partecipazione delle UANL Tigers alla CONCACAF Champions League 2022-2023, per la quale si impegneranno a vincere il titolo, per dimostrare ancora una volta che il calcio messicano è superiore a quello degli Stati Uniti, come sempre accade sin dalla formazione della Confederazione di questa regione.