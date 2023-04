GP di Miami, pioggia battente e allerta allagamenti

ESPN. comLettura: due minuti.

Liberty Media, il promotore della Formula 1, è in allerta: nientemeno che il Gran Premio di Miami sta attraversando un momento molto difficile. Il 7 maggio è la data del calendario dei Mondiali.quale Star + guarderà) Per la seconda edizione della competizione nelle strade di Florida City, nei pressi dell’Hard Rock Stadium, sono già iniziati i lavori per il montaggio del tracciato. Ma tutto si è dovuto fermare con le forti piogge che hanno colpito la zona nelle scorse ore.

Questo fa parte del circuito dove la Formula 1 dovrebbe partire il 7 maggio. u / blindato

Secondo i settori della parte meridionale dello stato, è diminuito di dimensioni da 350 a 500 millimetri, allagando le strade con acqua all’interno delle case. Uno dei settori che venivano puniti nel luogo in cui si lavorava per preparare il percorso urbano. L’allerta tempesta è stata mantenuta giovedì per altre 24 ore, in particolare nell’area di Fort Lauderdale, che è stata la più colpita.

I tempi di inattività forzati nel lavoro di assemblaggio dei binari ridurranno i tempi e le scadenze saranno molto strette. Ma c’è un’altra preoccupazione: l’asfalto. Molti temono che l’acqua accumulata punisca la pista, che è esattamente ciò che i piloti di Formula 1 hanno criticato nell’edizione 2022 della gara.