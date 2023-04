Chase Elliott torna a correre in NASCAR questo fine settimana

Il campione della NASCAR Cup Series 2020 Chase Elliott tornerà in azione questo fine settimana al Martinsville Speedway.

Insegui Elliot27 anni, si è fratturato la tibia della gamba sinistra mentre faceva snowboard in Colorado il 3 marzo.

pilota Hendrick Motorsports (HMS) ha saltato sei gare ed è ora 34esimo nella classifica del campionato. Josh Perry Ha corso cinque di quelle gare, arrivando secondo a Richmond. Giordano Taylor L’altro correva in COTA.

“Non vediamo l’ora di riportare Chase sulla sua macchina da corsa per riprendere da dove aveva interrotto”, ha dichiarato il proprietario del team HMS. Rick Hendrick. “Dopo l’infortunio, ha lavorato sodo e ha concentrato tutto il suo tempo e le sue energie per tornare nella squadra numero 9. Nelle ultime sei settimane, è rimasto pienamente impegnato in tutto ciò che facciamo e sappiamo che non vede l’ora di farlo. Scendi in pista e lotta per le vittorie.

NASCAR Elliott ha concesso una rinuncia medica e rimane idoneo per il torneo. Sebbene matematicamente potesse ancora guadagnare abbastanza punti per entrare nei playoff nel modo tradizionale, potrebbe potenzialmente vincere per aggiudicarsi un posto post-stagionale.

Kyle Bush Lo ha fatto nel 2015 dopo aver saltato 10 gare con una gamba rotta, e ha vinto il campionato Cup Series.

La NASCAR non richiede più che un pilota sia tra i primi 30 nella classifica a punti per rimanere idoneo per i playoff, rendendo meno un ostacolo per Elliott nel suo ritorno.

Martinsville festeggerà anche il ritorno del capotecnico Alan Gustavsonche stava scontando una sospensione di quattro settimane dopo che si scoprì che tutti e quattro i team di Hendrick Motorsports avevano apportato modifiche non approvate alle loro griglie del cofano.

Secondo la dichiarazione del team, Elliott ha ricevuto l’autorizzazione medica martedì e alla fine ha preso la decisione di tornare questo fine settimana dopo un test di simulazione Chevrolet riuscito.

Questo fine settimana ci sarà la 260esima gara della Elliott Cup.