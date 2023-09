espLettura: 2 minuti.

La messicana continuerà a guidare la nazionale femminile fino al 2027 dopo aver guidato Panama alla sua prima Coppa del Mondo.

Direttore tecnico messicano Ignacio Quintana rinnovato con Nazionale femminile panamense Fino al 2027 dopo aver fatto la storia classificando la squadra del “Caleiro” a Australia e Nuova Zelanda ai Mondiali.

E attraverso i suoi social network Federcalcio panamense Annunciato un prolungamento del contratto Nacho Quintanache è in carica da dicembre 2020 e ora l’obiettivo sarà quello di concorrere Coppa d’Oro W Che si terrà all’inizio del 2024 e porterà a Panama Ai Mondiali del 2027.

“Continuerò a lavorare duro come il primo giorno e rimuoverò questo nome Panama “È una sorpresa e cercherò che la squadra un giorno diventi una delle favorite per vincere il titolo”, ha detto Quintana in una conferenza stampa dopo aver firmato il rinnovo del contratto.

Ignacio Quintana rinnova il contratto con il Panama fino al 2027 Immagini Getty

“In questo momento la nostra mente è rivolta alla Gold Cup e giocheremo per quella. Come ho detto voglio togliere l’idea che siamo una sorpresa, vogliamo essere campioni. Dico ai giocatori che dobbiamo lavorare per questo”. .” E ha aggiunto: “Saremo ai Mondiali, ai quali abbiamo già partecipato, e vogliamo tornarci”.

Ignacio Quintana Ha vinto l’ammirazione e il rispetto dei suoi fan Panama Portando la squadra “Canalera” a Australia e Nuova Zelanda ai MondialiIl primo Mondiale della sua storia. Panama non ha ottenuto buoni risultati sportivi perdendo le sue tre partite, ma Quintana ha evidenziato la realtà di giocare contro i migliori del mondo.

Ha espresso: “La squadra è stata coraggiosa di fronte ai concorrenti della Coppa del Mondo. Siamo ancora lontani da loro, ma se ne è parlato. Ciò non significa che non possiamo competere. Sentivano di avere la capacità di migliorare. ” .

Ignacio Quintana Ha ringraziato i club panamensi per il sostegno che hanno dato al suo progetto, ma spera che le condizioni migliorino affinché i calciatori locali possano concentrarsi esclusivamente sulle loro prestazioni sportive.

“Molti club stanno operando e voglio sottolineare la responsabilità dei club. Vedo molti di loro comportarsi bene, non solo a livello calcistico, ma anche facendosi sentire professionali. Non si tratta di andare e fermarsi giocherà mercoledì e giovedì”, ha detto.