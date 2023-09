Il primo tentativo dei Los Pumas in ogni finale di Coppa del Mondo

scrum.comLettura: 2 minuti.

Puma Sono apparsi per la prima volta in Coppa del Mondo Con la sconfitta prima 27-10, in vista di Inghilterra. Rodrigo Bruni Ha segnato l’unica meta della partita e la prima per la squadra argentina nel più grande evento. Guarda l’intera Coppa del Mondo su Star+.

La prima Coppa del Mondo si è svolta in Australia e Nuova Zelanda, con i Los Pumas nel Gruppo C, insieme ad All Blacks, Fiji e Italia. Il primo risultato degli argentini è stato un tentativo di calcio di rigoreContro le Fiji con una sconfitta per 29-8. Gli Albicelestes hanno dovuto aspettare fino al secondo appuntamento per sostenere per la prima volta l’opposizione, con l’aiuto Juan baionettaNell’unica vittoria della squadra (25-16), sull’Italia.

La Coppa del Mondo del 1991 in Inghilterra, Francia, Irlanda, Scozia e Galles vide i Pumas nel Gruppo C, insieme ad Australia, Samoa e Galles. La prima vittoria dell’Argentina è stata ai Mondiali, ed era di Tucuman Martino TerranoChe ha segnato una doppietta nella sconfitta per 32-19 contro l’Australia.

Ai Mondiali del 1995 in Sud Africa, i Los Pumas hanno condiviso il Gruppo B con Inghilterra, Samoa e Italia. Lisandro Arbizu Ha sostenuto il primo tentativo argentino, nella sconfitta per 24-18 contro l’Inghilterra.

La Coppa del Mondo del 1999 in Galles è stata la prima in cui i Los Pumas si sono qualificati al primo turno, finendo terzi nel Gruppo D, insieme a Galles, Samoa e Giappone. La prima partita è stata una sconfitta per 23-18 contro i locali con Gonzalo Quesada che ha segnato tutti i punti dal dischetto. Alessandro Allop Ha sostenuto il primo tentativo argentino, al secondo appuntamento, nella vittoria per 23-16 su Samoa.

Ad Australia 2003, gli Albicelestes erano nel Gruppo A insieme ai padroni di casa, Irlanda, Romania e Namibia. Ignacio Corletto Ha sostenuto la prima conquista dei Los Pumas, perdendo 24-8 contro la squadra di casa. Il veloce terzino che ancora una volta ha giocato per Cuba è stato il primo a segnare per i Los Pumas ai Mondiali successivi, assistendo nella partita di apertura contro i padroni di casa, a Francia 2007. L’Argentina era in testa al Gruppo D, seguita dai padroni di casa , Irlanda, Georgia e Namibia.

A Nuova Zelanda 2011, i Los Pumas facevano parte del Gruppo B, insieme a Inghilterra, Scozia, Georgia e Romania. Nella prima partita contro La Rosa, tutti i punti dell’argentino sono arrivati ​​dai rigori. Per il secondo appuntamento, nella vittoria per 43-8 sulla Romania, Santiago Fernández Ha sostenuto il primo tentativo argentino.

Guido Beattie Ha segnato il primo gol in Inghilterra 2015, nella sconfitta per 26-16 contro la Nuova Zelanda, e in Giappone 2019, nella sconfitta per 23-21 contro la Francia.