Piero Hincapie tornerà al Bayer Leverkusen

Piero Hincapie Avrà una data di ritorno in campo con il Bayer Leverkusen. Il difensore centrale ecuadoriano, che ha riportato una frattura tre mesi fa, Giocherò di nuovo con la squadra Questo venerdì, 15 settembre.

Hincapé sta per tornare al Leverkusen. AP

“Il piano per me è allenarmi tutta la settimana. Vedremo se sarà pronto per venerdì.Lo ha affermato l’allenatore del Bayer Leverkusen Xabi Alonso in conferenza stampa. E ha aggiunto: “Per Piero è importante tornare”.

enfasi È stato ferito il 17 giugno Giocare in Ecuador contro la Bolivia. Cinque giorni dopo, è stato operato per la frattura del quinto metatarso del piede destro.

Dopo due settimane è iniziata la sua riabilitazione e i medici si aspettavano che il processo di recupero avrebbe richiesto due o tre mesi, che è il tempo che si sta raggiungendo in questi giorni.

L’infortunio gli ha impedito di essere convocato nelle prime due partite delle qualificazioni ai Mondiali 2026, ma si prevede che potrà essere presente nel resto della stagione in cui Lattre cercherà di qualificarsi per i Mondiali 2026 .

Nel campionato tedesco, il Bayer Leverkusen guida la classifica generale con 9 punti in tre turni. La presenza di Piero sarà fondamentale per la squadra il giorno dopo, che venerdì 15 settembre affronterà il Bayern Monaco.