Il pilota di F1 Fernando Alonso invita il giovane pilota ecuadoriano a frequentare la sua scuola di kart in Spagna | Altri sport | Gli sport

Alejandro Taleb, 6 anni, ha dato una prestazione eccezionale durante i Campionati Rotax sudamericani del 2021 tenuti in Colombia.

Il livello mostrato dal pilota ecuadoriano Alejandro Taleb Alla XRP Arena, che si è tenuta nella città colombiana di Cajicá, durante Rotax Sud America 2021Il pilota spagnolo di Formula 1 era incuriosito Fernando Alonso.

Sebbene il corridoio ecuadoriano Impossibile raggiungere la piattaformaA soli 6 anni si è distinto nella competizione, stabilendo il record sul giro e finendo quinto.

“La sua posizione in finale sarebbe stata migliore, se non fosse stato per l’incidente causato da un pilota locale. (Fernando) Alonso si è congratulato con mio nipote e gli ha chiesto se lo voleva. Pilota di F1, e gli chiese di continuare i suoi studi, e anche Lo ha invitato alla scuola di kart Ce l’hai a Madrid. È rimasto colpito da quanto Alejo fosse piccolo e dal modo in cui guidava la sua auto in Colombia. Presto Rotex mi ha chiamato dalla Colombia per chiedermi come comunicasse Fernando Alonso con Alejo”. Henry Talib Nonno del giovane runner ecuadoriano.

asturiano, Due volte Campione del Mondo in Formula 1 Tra il 2005 e il 2006, ha comunicato per telefono con Henry Taleb di Austin, negli Stati Uniti, dove avrebbe gareggiato il 24 ottobre nel Gran Premio di quel paese. “Capisco che (Fernando) Alonso ha visto Rotax sudamericano, Perché non si stancava mai di sottolineare quanto fosse sorpreso con Alejo. Talib ha aggiunto che mio nipote (6 anni) ha partecipato alla categoria Micromax per ragazzi dai 7 ai 12 anni e aveva concorrenti con il doppio della sua età.

Il più giovane studente di Talebs non è stato l’unico a tre colori a distinguersi sulla pista colombiana. Santiago è difficile, che ha corso nella classe minimax, eccelleva anche lui, e Nicholas Peribonio Giunse quarto al traguardo, e finalmente partì; Ha anche battuto il record del giro, prendendo anche quattro decimi del vincitore in questa categoria.

Henry Taleb e Leonidas Drouet Hanno avuto problemi meccanici con le loro auto, quindi non hanno potuto partecipare.

I piloti del Guayaquil Karting Club Henry Taleb, Leonidas Drouet, Nicolas Peribonio, Alejandro Taleb e Santiago Saab, che ha partecipato al Rotax sudamericano. Lei gareggerà nel sesto in vigore dei Campionati Provinciali 2021, che si terrà il 7 novembre a Pista Internazionale di Karting Banca del Pacifico. (Dottoressa)