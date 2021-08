È ancora troppo presto per dire se Bitcoin rimarrà la migliore criptovaluta, afferma il veterano di Wall Street di CoinTelegraph

È ancora troppo presto per dire se Bitcoin rimarrà la migliore criptovaluta, afferma un veterano di Wall Street.



È stato di gran lunga il più grande gruppo di criptovalute per capitalizzazione di mercato dal suo lancio nel 2009. Date le migliaia di altre criptovalute emerse nel corso degli anni, qualcuna di esse potrebbe diventare più grande di Bitcoin() in termini di capitalizzazione di mercato?

“Siamo nella metà superiore della seconda voce crittografica e al momento sembra che BTC rimarrà in cima, ma proprio come i Red Sox sono crollati quest’anno, non lo sappiamo”, ha detto a Cointelegraph. Daniel Strachman, socio amministratore di A & C Advisors LLC. L’esperienza di Strachman include decenni di lavoro finanziario e la scrittura di più libri. “Tutto si riduce alla reazione del mercato e all’interesse degli investitori”, ha aggiunto. “Si parla molto del fatto che ETH supererà BTC ed è vero, ma dobbiamo svolgere altri ruoli per vedere cosa succede”.

Il settore delle criptovalute ha molteplici cicli di mercato in continua espansione. CoinMarketCap, che elenca le risorse crittografiche in base alle dimensioni della loro capitalizzazione di mercato, è una fonte di dati popolare nel settore delle risorse digitali. Gli asset di criptovaluta raggiungono enormi valutazioni in dollari. Quasi tutte le criptovalute elencate nella CoinMarketCap Top 100 hanno valutazioni di oltre 1 miliardo di dollari, segno della crescita e dell’importanza del settore delle criptovalute.

